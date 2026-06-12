Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram ve Facebook'ta 12 Haziran itibarıyla erişim sorunları yaşandığına yönelik çok sayıda kullanıcı bildirimi geldi. Uygulamalara giriş yapmakta zorlanan kullanıcılar, yaşanan problemin küresel bir kesinti olup olmadığını araştırıyor.
1 Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor
12 Haziran Cuma günü paylaşılan anlık raporlar, Instagram hizmetlerinde çeşitli teknik aksaklıkların görüldüğünü ortaya koyuyor. Bazı kullanıcılar uygulamaya giriş yapamazken, bazıları ise içeriklerin yüklenmemesi veya mesajların iletilememesi gibi sorunlarla karşılaşıyor.
2 Facebook'ta da giriş problemleri bildirildi
Instagram'ın yanı sıra Meta bünyesindeki Facebook'ta da erişim sorunları yaşandığı bildiriliyor. Kullanıcılar uygulamaya giriş yaparken hata mesajlarıyla karşılaşırken, platforma erişimde zaman zaman kesintiler meydana geliyor.
3 Sorun yaşayan kullanıcılar ne yapabilir?
Uzmanlar, erişim problemi yaşayan kullanıcıların öncelikle internet bağlantılarını kontrol etmelerini öneriyor. Wi-Fi ve mobil veri arasında geçiş yapılması, uygulamanın güncel olup olmadığının kontrol edilmesi ve giriş işleminin yeniden denenmesi tavsiye ediliyor.
4 Resmi açıklama bekleniyor
12 Haziran itibarıyla Instagram ve Facebook'ta yaşanan erişim sorunlarına ilişkin kullanıcı bildirimleri artarken, platformlardan konuya ilişkin yeni bir resmi açıklama yapılması halinde gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.
5 Facebook'ta sorun devam ediyor
Meta'nın platformlarından Facebook ve Messenger, dünya genelinde yaşanan teknik sorun nedeniyle milyonlarca kullanıcı için erişilemez hale geldi. Kesinti sırasında kullanıcıların hesaplarından otomatik olarak çıkış yapılırken, yeniden giriş denemelerinde hata mesajlarıyla karşılaşıldı. Yaşanan teknik arıza nedeniyle hem mobil uygulamalarda hem de web sürümünde ciddi erişim sorunları meydana geldi. Hesaplarından otomatik olarak çıkış yapılan kullanıcılar, yeniden giriş yapmak istediklerinde "beklenmedik bir hata oluştu" uyarısıyla karşılaştı. Facebook'un internet sitesinde ise sorunun farkında olunduğunu ve teknik ekiplerin problemi çözmek için çalıştığını belirten bir hata mesajı yer aldı.
6 Takip siteleri yoğunluk nedeniyle zorlandı
Yaşanan kesintilerin ardından kullanıcılar sorunun neden kaynaklandığını anlamak için arıza takip platformlarına yöneldi. Dünya genelindeki internet hizmet kesintilerini takip eden en büyük platformlardan Downdetector ise aynı dakikalarda yoğun kullanıcı trafiği nedeniyle erişim sıkıntısı yaşadı.
7 Sorun dünya genelinde yaşanıyor
Son paylaşılan verilere göre sosyal medya platformlarındaki sorun, Pasifik saatiyle yaklaşık 06.45'te (TSİ 16.45) başladı ve kısa süre içerisinde dünya genelindeki Facebook hizmetlerini etkiledi. Yaşanan arıza nedeniyle platformun birçok özelliğinde ciddi aksamalar meydana gelirken, Meta'nın sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.