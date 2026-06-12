Meta'nın platformlarından Facebook ve Messenger, dünya genelinde yaşanan teknik sorun nedeniyle milyonlarca kullanıcı için erişilemez hale geldi. Kesinti sırasında kullanıcıların hesaplarından otomatik olarak çıkış yapılırken, yeniden giriş denemelerinde hata mesajlarıyla karşılaşıldı. Yaşanan teknik arıza nedeniyle hem mobil uygulamalarda hem de web sürümünde ciddi erişim sorunları meydana geldi. Hesaplarından otomatik olarak çıkış yapılan kullanıcılar, yeniden giriş yapmak istediklerinde "beklenmedik bir hata oluştu" uyarısıyla karşılaştı. Facebook'un internet sitesinde ise sorunun farkında olunduğunu ve teknik ekiplerin problemi çözmek için çalıştığını belirten bir hata mesajı yer aldı.