Başsavcılıktan beyaz et sektörü ile ilgili açıklama: 13 şirkete el koyma kararı yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, beyaz et sektöründe haksız fiyat artışları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 13 şirkete uygulanan denetim kayyumluğu tedbirine ilişkin kamuoyunda oluşan yanlış algılara açıklık getirdi. Açıklamada, şirketlere el konulmadığı ve ticari faaliyetlerin durdurulmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Denetim mekanizması ile firmalar izlenecek

Başsavcılık beyaz et sektöründe yaşanan haksız fiyat artışları iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 13 şirket hakkında uygulanan denetim kayyumluğu tedbirinin, şirketlere el konulması anlamına gelmediğini, söz konusu uygulamanın şirketlerin faaliyetlerinin mahkeme tarafından görevlendirilen denetim mekanizmasıyla hukuka uygunluk açısından izlenmesi olduğunu bildirdi.

Vatandaşlardan çok sayıda ihbar ve şikayet geldi

Yapılan açıklamada, son dönemde beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan şikayetler, vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ve başvurular ile temel gıda ürünlerine erişim ve fiyat istikrarına yönelik hassasiyetler dikkate alınarak soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Amaç arz güvenliğini ve piyasa istikrarını korumak

Açıklamada, soruşturma kapsamında beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler ile bu şirketlerin yetkilileri hakkında haksız fiyat artışı iddiaları, sektör içerisindeki fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenine etki eden uygulamaların birlikte değerlendirildiği aktarılarak, şöyle devam edildi:

"Bu kapsamda 13 şirket hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi uyarınca denetim kayyumluğu tedbiri uygulanmıştır. Kamuoyunda konuya ilişkin oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından özellikle belirtmek gerekir ki denetim kayyumluğu tedbiri, şirketlere el konulması veya şirketlerin ticari faaliyetlerinin durdurulması anlamına gelmemektedir. Soruşturma kapsamında söz konusu şirketler hakkında herhangi bir el koyma kararı bulunmamaktadır. Denetim kayyumluğu mevcut şirket yönetimlerinin yerine geçilmesi değil, şirketlerin karar, işlem, ticari faaliyet ve finansal süreçlerinin mahkeme tarafından görevlendirilen resmi denetim mekanizması aracılığıyla hukuka uygunluk yönünden izlenmesidir. Bu tedbirin amacı, üretim ve tedarik zincirinde herhangi bir aksaklık yaşanmasının önüne geçmek, beyaz et arzının kesintisiz devamını sağlamak ve piyasada vatandaşlarımız aleyhine sonuç doğurabilecek stokçuluk, satıştan kaçınma, suni fiyat artışı veya rekabeti bozucu uygulamaların önlenmesine katkı sunmaktır. Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, serbest piyasa düzeninin, adil rekabet ortamının, tüketici haklarının ve temel gıda ürünlerine erişimde kamu yararının korunması amacıyla titizlikle sürdürülmektedir."

Soruşturma kapsamında 28 şüpheli yakalandı

Beyaz et sektöründe yaşanan haksız fiyat artışları iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 32 zanlıdan 28'i yakalanmıştı.