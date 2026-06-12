Dijital platformlarda önemli değişiklik: Rekabet Kurumu kararı resmileşti

Türkiye’de dijital yayın sektörünü yakından ilgilendiren soruşturma sonuçlandı. Rekabet Kurumu’nun yürüttüğü inceleme kapsamında Netflix, BluTV, Disney+, Amazon Prime, Exxen ve GAIN, yerli içeriklerde oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcılarla münhasırlık oluşturacak sözleşmeler yapmamayı taahhüt etti. Kurul tarafından kabul edilen taahhütlerle birlikte soruşturma, taahhüt usulüyle sonlandırıldı.

Rekabeti sınırladığı değerlendirildi

Rekabet Kurumu tarafından Mart 2025’te başlatılan ön araştırma ve devamındaki soruşturma sürecinde, dijital yayın platformlarının uzun süreli münhasırlık uygulamalarının sektörde rekabeti olumsuz etkileyebileceği değerlendirildi.

Yapılan incelemelerde bu uygulamaların yetenek kadroları üzerinde baskı oluşturduğu, yeni oyuncuların ve sektör paydaşlarının pazara girişini zorlaştırdığı, içerik çeşitliliğini ise sınırlandırdığı tespit edildi.

Platformlardan taahhüt geldi

Soruşturma kapsamında başta Netflix olmak üzere dijital yayın platformları, rekabet endişelerini gidermek amacıyla Rekabet Kurumu’na taahhüt paketleri sundu.

Sunulan taahhütler doğrultusunda platformlar, içeriklere ilişkin münhasırlık sürelerini azami sürelerle sınırlandırmayı ve belirli koşulların sağlanması halinde yapımcılara gelir paylaşımı ile maliyetin bir kısmının geri ödenmesi karşılığında bu sürelerin kısaltılabilmesine imkân tanımayı kabul etti.

Yerli yapımlarda münhasır sözleşme yapılmayacak

Taahhütlerin en dikkat çeken maddelerinden biri ise Türkiye’de yayınlanacak markalı Türk içeriklerine ilişkin oldu.

Buna göre dijital platformlar, oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı gibi yetenek kadrolarıyla doğrudan veya dolaylı şekilde münhasırlık hükmü içeren sözleşmeler yapmayacak ve aynı sonucu doğurabilecek fiili uygulamalarda bulunmayacak.

Yapımcılar için de yeni yükümlülükler

Platformlar ayrıca, üçüncü taraf yapımcıların yetenek kadrolarıyla kuracağı ilişkilerde de münhasırlık hükümlerinin uygulanmaması konusunda gerekli dikkat ve özeni göstereceklerini taahhüt etti.

Bunun yanında kast direktörlüğü, yapımcılık ve menajerlik gibi rollerin aynı ekonomik bütünlük içinde yer alarak fiilen münhasırlık yaratabilecek uygulamalardan kaçınılacağı ve bu konuda yazılı bildirimlerde bulunulacağı belirtildi.

Rekabet etmeme anlaşmaları da yapılmayacak

Taahhütler kapsamında dijital platformlar, Türkiye’de yerleşik yapımcı veya dağıtıcılarla rekabet etmeme yükümlülüğü içeren anlaşmalar yapmayacak. Ayrıca bir yapımcının ürettiği tüm içerikler üzerinde münhasır hak tanıyan sözleşmeler de uygulanmayacak.

Rekabet Kurumu kararı bağlayıcı hale geldi

Rekabet Kurumu açıklamasına göre soruşturma taraflarının sunduğu taahhütler, Rekabet Kurulu’nun 30 Nisan 2026 tarihli ve 26-16/498-181 sayılı kararıyla kabul edilerek bağlayıcı hale getirildi. Böylece dijital yayın platformlarına yönelik yürütülen soruşturma, taahhüt usulüyle sonuçlandırıldı.