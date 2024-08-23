Ege Gübre'den (EGGUB) 'olağan dışı fiyat hareketleri' hakkında açıklama

Ege Gübre'den KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır" denildi. Açıklama şöyle:

Borsa İstanbul A.Ş tarafından gönderilen 23.08.2024 tarih ve E-18454353-100.06-28579 sayılı " Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk."konulu yazıyla; şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklamalarımız talep edilmiştir.

Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" maddesi kapsamında; şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.

