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Enerji devleri borsalarda yatırımcısına kazandırdı

Dünyanın önde gelen enerji şirketleri, yılın ilk yarısında genel anlamda yatırımcısına kazandırdı.

16 Temmuz 2024 | 13:17
Enerji devleri borsalarda yatırımcısına kazandırdı

Bu yılın ocak-haziran dönemi enerji devlerinin hisse senedi piyasalarında yatırımcısını çoğunlukla sevindirdiği bir dönem oldu. Özellikle, iyi gelen bilançolar, yapılan anlaşmalar ve yatırımlar, birleşmeler ve kazanılan ihalelerle şirketler borsalarda da iyi bir performans sergiledi.

Bu dönemde, Çinli PetroChina'nın hisseleri yüzde 53,1, Hindistanlı Reliance Industries'in hisseleri yüzde 21,1 ve ABD'li NextEra Energy'nin hisseleri yüzde 16,6 arttı.

PetroChina'nın net karı yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,7 artarak 6,30 milyar dolara çıktı. Şirketin net karındaki artış petrol ve gaz satışlarındaki yükselişten kaynaklandı.

Son 10 yılda başta hidrokarbon ve telekomünikasyon sektörleri olmak üzere 125 milyar doların üzerinde yatırım yapan Reliance Industries, yatırım tarafındaki başarısını borsalarda da sürdürüyor.

NextEra Energy'nin bir yan kuruluşu olan NextEra Energy Resources da ABD'li şirket Entergy ile ABD'de 4,5 GW'lık yeni güneş enerjisi ve enerji depolama projeleri için beş yıllık bir ortak geliştirme anlaşması kapsamında ortaklık kurdu.

- BOTAŞ ile yaptığı anlaşmayla ExxonMobil de yatırımcısını sevindirdi

Yılın ilk yarısında yatırımcısına, ABD'li Exxon Mobil yüzde 15,1, Londra merkezli Shell yüzde 10, diğer ABD'li şirket Chevron yüzde 4,9, İspanyol elektrik dağıtım şirketi Iberdrola yüzde 2,1, Fransız TotalEnergies yüzde 1,2 kazandırdı.

BOTAŞ ve ExxonMobil, mayıs ayında LNG ticaretine ilişkin işbirliği anlaşması imzaladı.

Londra merkezli Shell de geçen ay Singapur merkezli uluslararası yatırım şirketi Temasek bünyesindeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti şirketi Pavilion Energy'nin yüzde 100 hissesini satın almak üzere anlaşmaya vardı.

Shell'in düzeltilmiş geliri de ilk çeyrekte 7,7 milyar dolara ulaşarak 6,5 milyar dolar olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Chevron ise Cezayir'in ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach ile geçen ay ülkedeki petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Öte yandan petrol ile gaz arama ve üretim şirketi Hess de Chevron ile birleşmesi için hissedarlarından gerekli onayı aldığını duyurmuştu.

TotalEnergies ise Almanya'daki 3,02 milyar avroluk deniz üstü rüzgar santrali (RES) ihalelerini kazanan şirketler arasında yer aldı.

- Saudi Aramco yatırımcısını üzdü

Ocak-haziran döneminde ABD'li ConocoPhillips'in hisseleri yüzde 1,5, İtalyan Eni'nin hisseleri yüzde 6,5, Norveçli Equinor'un hisseleri yüzde 9,7, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun hisseleri yüzde 16,1 değer kaybetti.

Yatırımcılarına kaybettiren şirketlerin aynı zamanda net karlarındaki düşüş de dikkati çekti.

ConocoPhillips'in net karı 2024'ün ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 düşüşle 2,92 milyar dolardan 2,55 milyar dolara geriledi. Şirket, kardaki düşüşü, düşük fiyatlar, artan maliyetler ve amortisman giderlerindeki artışa bağladı.

Saudi Aramco'nın geçen yılın ilk çeyreğinde 31,9 milyar dolar olan net karı, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,4 azalarak 27,3 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemlerde, Eni'nin net karı yüzde 48 azalışla 2,5 milyar dolardan 1,3 milyar dolara, Equinor'un net karı yüzde 46,9 düşüşle 4,9 milyar dolardan 2,6 milyar dolara indi.

Dünyanın önde gelen enerji şirketlerinin hisselerinin yılın ilk yarısındaki getirileri (yüzde) şöyle:

ŞirketOcak-Haziran 2024 getirisi
PetroChina+53,1
Reliance Industries+21,1
NextEra Energy+16,6
Exxon Mobil+15,1
Shell+10
Chevron+4,9
Iberdrola+2,1
TotalEnergies+1,2
ConocoPhillips-1,5
Eni-6,5
Equinor-9,7
Saudi Aramco-16,1
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