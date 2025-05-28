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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Gig ekonomisi ile 10 milyon yeni iş

Esnek, dijital ve sınır tanımayan bir çalışma modeli olarak tanımlanan ‘Gig ekonomisi’nin 2032’de 1,8 trilyon doları aşması bekleniyor. Kuryelikten yazılıma kadar birçok alanı kapsayan Gig ekonomisinin dünya çapında 10 milyon yeni iş fırsatı yaratması öngörülüyor.

28 Mayıs 2025 | 14:00
Gig ekonomisi ile 10 milyon yeni iş

Belirli bir kuruma bağlı olmadan, uzaktan ve esnek saatlerde çalışan kişilerin oluşturduğu bir iş modeli olan Gig ekonomisi, adını müzik endüstrisindeki ‘kısa süreli iş’ teriminden alıyor. Özellikle pandemi ile birlikte küresel istihdam piyasasında büyük bir dönüşüme neden olan ve 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 557 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan Gig ekonomisi, dijitalleşme, esnek çalışma trendi ve Z kuşağının iş yapma biçimlerini değiştirmesiyle birlikte büyümesini hızlandırıyor. Bu çalışma modelinin 2032’de 1,8 trilyon dolarlık dev bir pazara dönüşmesi bekleniyor. Raporlar Gig ekonomisinin artık yalnızca ‘ek gelir’ sağlama yöntemi olmaktan çıktığını ve ciddi bir ekonomik segment haline geldiğini ortaya koyuyor.

Dünya genelinde, Gig çalışanlarının sayısının 2027’ye kadar 915 milyona ulaşması bekleniyor. AB ülkelerinde gençlerin yaklaşık yüzde 24’ü serbest veya proje bazlı işlerde çalışıyor. Türkiye’de ise esnek çalışma modelini tercih edenlerin oranı 2019’da yüzde 6 iken, 2023 itibarıyla yüzde 12’ye yükselmiş durumda.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Borsa İstanbul'da gong DevSecOps Days etkinliği için çaldı
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
New York borsası yükselişle kapandı
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Maçkolik temettü kararını duyurdu (2025)
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten kredi notu açıklaması
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
26 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları'ndan kredi notu açıklaması
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