Gig ekonomisi ile 10 milyon yeni iş

Belirli bir kuruma bağlı olmadan, uzaktan ve esnek saatlerde çalışan kişilerin oluşturduğu bir iş modeli olan Gig ekonomisi, adını müzik endüstrisindeki ‘kısa süreli iş’ teriminden alıyor. Özellikle pandemi ile birlikte küresel istihdam piyasasında büyük bir dönüşüme neden olan ve 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 557 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan Gig ekonomisi, dijitalleşme, esnek çalışma trendi ve Z kuşağının iş yapma biçimlerini değiştirmesiyle birlikte büyümesini hızlandırıyor. Bu çalışma modelinin 2032’de 1,8 trilyon dolarlık dev bir pazara dönüşmesi bekleniyor. Raporlar Gig ekonomisinin artık yalnızca ‘ek gelir’ sağlama yöntemi olmaktan çıktığını ve ciddi bir ekonomik segment haline geldiğini ortaya koyuyor.

Dünya genelinde, Gig çalışanlarının sayısının 2027’ye kadar 915 milyona ulaşması bekleniyor. AB ülkelerinde gençlerin yaklaşık yüzde 24’ü serbest veya proje bazlı işlerde çalışıyor. Türkiye’de ise esnek çalışma modelini tercih edenlerin oranı 2019’da yüzde 6 iken, 2023 itibarıyla yüzde 12’ye yükselmiş durumda.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.