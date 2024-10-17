Erdemoğlu duyurdu: Sasa'dan sonra bir şirket daha halk arz yolunda

İbrahim Erdemoğlu, holdingleri tarafından Trabzon Akçaabat'ta yapımı tamamlanan İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi'nin açılışı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SASA'nın yanı sıra ikinci bir şirketi daha halka açmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Erdemoğlu, "Evet, Merinos Halı'yı önümüzdeki yıl halka açacağız. Niyetimiz o. Tahminen 2025'in beşinci ayını bulur." yanıtını verdi.

Halı sektöründe ağırlık pazarının genelde Avrupa ve Amerika olduğuna dikkati çeken Erdemoğlu, "Mesela, Amerika'da parça halı olarak söylüyorum, satılan her dört halıdan biri Merinos'tur. Avrupa'da ise satılan her üç halıdan birisi Merinos'tur." diye konuştu.

Erdemoğlu Holding bünyesinde, sağlık, tekstil, otomotiv ve ambalaj sanayi için ham madde üreten SASA'nın Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yapacağı petrokimya yatırımıyla ilgili konuşan Erdemoğlu, Yumurtalık projesinde yer konusunda tamamen işlem bitmediği için iş ortaklığı konusunda kimseyle görüşmeye başlamadıklarını kaydederek, "SASA'ya ortak almayacağız. Oradaki kuracağımız şirketler ortak olacak. O önemli. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Avrupa ve bölge başkanı geldi SASA'yı gezdi. PTA Üretim Tesisi için EBRD'den 75 milyon avro kredi kullandık." ifadelerini kullandı.

Erdemoğlu, Yumurtalık projesi için öngördükleri yatırım bütçesinin ilk etap için 5,5 milyar dolar olduğu bilgisini paylaştı.