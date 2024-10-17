ARA
DOLAR
34,16
-0,03%
DOLAR
EURO
37,20
0,18%
EURO
GRAM ALTIN
2950,30
0,44%
GRAM ALTIN
BIST 100
9022,97
0,75%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • SASA'nın, 1,7 milyar dolarlık PTA yatırımında sona gelindi: Kendi elektriğini üretecek

SASA'nın, 1,7 milyar dolarlık PTA yatırımında sona gelindi: Kendi elektriğini üretecek

SASA Polyester Sanayi AŞ'nin, ilk kez polyester ve elyafın ham maddesi olan Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) üretmek için Adana'da devlet desteğiyle kurduğu tesisin yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

17 Ekim 2024 | 11:19
Son Güncellenme: 17 Ekim 2024 | 11:52
SASA'nın, 1,7 milyar dolarlık PTA yatırımında sona gelindi: Kendi elektriğini üretecek

SASA'nın, Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya'daki firmalarla yaptığı lisans, teknik hizmet ve mühendislik anlaşmalarının ardından 2021'de Seyhan ilçesindeki 375 dönüm alanda temelini attığı PTA tesisinin açılması için yürütülen hazırlıklarda sona gelindi.

Türkiye'nin PTA ithalatının önüne geçilmesinin hedeflendiği yaklaşık 1,7 milyar dolarlık petrokimya yatırımı, ekonomi ve istihdama katkı sunacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca "proje bazlı devlet yardımı" uygulamasıyla desteklenen tesis, yıllık 1 milyon 750 bin ton PTA üretim kapasitesine sahip olacak.

3 2026 sonunda 1 milyar dolarlık ihracat hedefi

2026 sonunda 1 milyar dolarlık ihracat hedefi SASA Polyester Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, AA muhabirine, 2015'te Erdemoğlu Holding bünyesine geçen SASA'nın, polyester üretim kapasitesini 1,4 milyon tona çıkardığını söyledi.
Polyesterin çok sayıda alanda kullanıldığını dile getiren Şeker, "Üretim kapasitemiz yaklaşık 6 ay sonra 2,2 milyon tona ulaşacak. Türkiye'nin polyester ihtiyacının tamamını karşılayacağız. İç piyasadan kalan kısmı da ihraç edeceğiz. İnanıyorum ki 2026 sonunda yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracata ulaşmış olacağız." diye konuştu.

5 "PTA üretmek için 2021'de çıktığımız yolun sonuna geldik"

"PTA üretmek için 2021'de çıktığımız yolun sonuna geldik" Şeker, Adana'da yapımı devam eden tesisin faaliyete geçmeye hazırlandığını belirterek, "PTA üretmek için 2021'de çıktığımız yolun sonuna geldik. Yıl sonuna ulaşmadan işletmelerimizi devreye alacağız ve PTA'yı üreteceğiz. Şu anda son hızla çalışıyoruz." dedi.

6 "Yatırımla ithalatın da önüne geçmiş olacağız"

"Yatırımla ithalatın da önüne geçmiş olacağız" Üretimin Türkiye'de ilk kez gerçekleştirileceğini ifade eden Şeker, şöyle konuştu: "Türkiye yıllık 1 milyar dolarlık PTA ithal ediyor. Yatırımla bu ithalatın da önüne geçmiş olacağız. Dolayısıyla cari açığın kapanmasına katkımız olacak. Avrupa, Kuzey Afrika, Rusya ve Hindistan'a kadar olan bölgedeki en büyük PTA tesisi olacak. İnşallah 2026 sonu itibarıyla SASA, Hindistan'a kadarki Asya bölgesi, Kuzey Afrika, Rusya ve Avrupa'nın tamamında en büyük polyester üreticisi olacak."

7 PTA Tesisi kendi elektriğini üretecek

PTA Tesisi kendi elektriğini üretecek Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu da, Adana Seyhan'da yapımı devam eden PTA Üretim Tesisi ile ilgili, "PTA, ilk çalıştığında biz elektrik vereceğiz, sonra kendi elektriğini kendi üretecek, Havaya uçuşan gazlarla yapılan bir teknoloji." dedi.
İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi'nin açılışı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdemoğlu, PTA Üretim Tesisi ile ilgili "PTA'da gelecek yıl 1 milyon 500 bin ton üretim yapacağımızı tahmin ediyoruz, ondan sonraki yıl 1 milyon 700 bine çıkacak. 2025, yaptıklarımızın faaliyete geçme yılı. Biz bugüne kadar yaptıklarımızla ve yapacaklarımızla birlikte 4 milyar dolarlık yatırımı tamamlamış olacağız." dedi.
Kurdukları PTA Tesisi'nin çevreci olduğunun altını çizen Erdemoğlu, şöyle devam etti: "PTA, ilk çalıştığında biz elektrik vereceğiz, sonra kendi elektriğini kendi üretecek. Bir daha elektrik kullanmayacak. Havaya uçuşan gazlarla yapılan bir teknoloji. EBRD, çevreci olmaması münasebetiyle hiçbir petrokimya şirketine kredi kullandırmamıştır. İlk kez SASA'ya kredi vermiştir çevreci olduğundan dolayı, hem enerji hem atıktan dolayı. Atığın yüzde 65'ini tekrar işletmede kullanıyoruz. Yüzde 34'ünü de geri dönüşümde kullanıyoruz. Yüzde 1'ini dışarıya kullanacağız. Oradaki arıtma tesisimizi de dünyada örneği az olan bir yapıda kurduk."
İlgili Haberler
Erdemoğlu duyurdu: Sasa'dan sonra bir şirket daha halk arz yolunda
Erdemoğlu duyurdu: Sasa'dan sonra bir şirket daha halk arz yolunda
Erdemoğlu Holding'den Trabzon'a 1 milyar liralık yatırım
Erdemoğlu Holding'den Trabzon'a 1 milyar liralık yatırım
0
  • ALTIN GRAM - TL 2950,3 0,44%
  • ALTIN ONS 2686,15 0,46%
  • BIST 100 9022,97 0,75%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,612 -0,019%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37816 0,22071%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,01 0,1135%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1621 -0,0284%
  • EURO/DOLAR 1,0861 -0,0074%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2039 0,1784%
  • STERLIN/DOLAR 1,30054 0,11855%
Borsa Haberleri
Sasa'dan sonra bir şirket daha halk arz yolunda
Koç Holding bağlı ortaklığından temettü avansı kararı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket
16 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Kuzey Boru'dan (KBORU) KAP'a depremle ilgili açıklama
Borsa şirketlerinden en son haberler (16 Ekim)
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Türk Hava Yolları, Alarko, Şişecam... Dün geri alım yapan 19 şirket
GERİ
İLERİ
Sasa'dan sonra bir şirket daha halk arz yolunda
Koç Holding bağlı ortaklığından temettü avansı kararı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket
16 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Kuzey Boru'dan (KBORU) KAP'a depremle ilgili açıklama
Borsa şirketlerinden en son haberler (16 Ekim)
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Türk Hava Yolları, Alarko, Şişecam... Dün geri alım yapan 19 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL