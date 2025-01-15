Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması

Ford Otomotiv'den bugün (15 Ocak) KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşıldı:

Şirketimizin 350.910.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 3.158.190.000 TL artırılarak (%900) 3.509.100.000 TL 'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımında kullanılacak olan 3.158.190.000 TL'lik tutarın, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verildiği 19 Kasım 2024 ve 27 Kasım 2024 tarihli KAP açıklamaları ile duyurulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun 15 Ocak 2025 tarihli toplantısında, sermayeye ilave edilen 3.158.190.000 TL'nin, ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığının ve böylece sermaye artırım işleminin tamamlandığının yeminli mali müşavirlik tasdik raporu ile tespit edilmesine istinaden, artırılan 3.158.190.000 TL'lik sermayeyi temsil eden paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sonrasında payların dağıtımı için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yapılacak başvurular dahil gerekli işlemlerin yürütülmesine karar verilmiştir.

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