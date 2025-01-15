Üçüncü halka arzı gerçekleştiriyor: Talep toplama başladı

Halka arz, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğindeki toplam 42 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. Borsa İstanbul'da "AKFIS" koduyla işlem görecek olan şirket, bugün başlayarak 17 Ocak'a kadar talep toplama işlemini gerçekleştirecek.

Halka arz kapsamında toplam 95 milyon 487 bin 612 lira nominal değerli pay, pay başına 38,70 lira fiyatla satışa sunulacak. Bu tutarın 66 milyon 841 bin 328 liralık kısmı sermaye artırımı, 28 milyon 646 bin 284 liralık kısmı ise tek ortağa ait payların satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Akfen İnşaat, enflasyona karşı korumalı gelirlerle portföyünü çeşitlendirirken, toplam değeri 491 milyon dolar olan çeşitli projeleri sürdürüyor.

Şirketin taahhüt projeleri arasında Bodrum'daki Yalıkavak Loft ve Milas'taki Kıyıkışlacık projeleri bulunuyor. Şirket ayrıca Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de The Sisters of Mercy Hastanesi'nin restorasyonunu da üstleniyor.

Akfen İnşaat, Türkiye'de ise İskenderun Devlet Hastanesi ile Amasya Devlet Hastanesi'nin inşasını sürdürürken, Hatay'da da üç acil durum hastanesinin inşasını tamamladı.

KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ PROJELERİNE YÖNLENDİRİLECEK

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halka arzdan elde edilecek gelirlerin öncelikle kamu-özel işbirliği projelerinde kullanılacağını belirtti.

Şirketin 1980'de kurulduğunu ve o günden beri birçok kamu ve özel sektör yatırımına imza attığını aktaran Akın, "Akfen İnşaat amiral gemilerimizden bir tanesi. Son dönemde de kamu-özel işbirliğine yöneldik. Bu bağlamda, 3 tane şehir hastanesi kattık bünyemize. Bunun yanında konut inşaatları, yurt dışı taahhüt işlerimiz ve Türkiye'deki taahhüt işlerimiz de devam etmekte" ifadelerini kullandı.

Akfen Holding'in üçüncü halka arzı gerçekleştirmek üzere olduğunu hatırlatan Akın, "Daha önce yaptığımız başarılı halka arzlara bir yenisini daha eklemek istiyoruz. Bu yüzden halka arz, çıkış stratejilerimizden ve tercih ettiğimiz yollardan bir tanesi" dedi.

Akın, şirketin yatırımcı kimliğini güçlendirmek adına sağlık alanına daha fazla odaklanmayı planladıklarını işaret ederek, "Aslında biz yatırımcı bir firmayız. Uzmanlık alanımız da kamu-özel ortaklıkları, bunlara yöneleceğiz. Hatta ilerleyen günlerde belki ismimizi bile değiştirebiliriz Akfen Sağlık Hizmetleri gibi. Çünkü artık uzmanlığımız bu yöne döndü. Dolayısıyla biz bu taraftaki fırsatları kollamaya devam edeceğiz. Büyümemizi burada yapacağız" diye konuştu.

Halka arz kararının şirketin daha şeffaf ve kurumsal bir yapıya kavuşma hedefi doğrultusunda alındığını vurgulayan Akın, bu sürecin aynı zamanda sermaye yapısını güçlendirme ve yatırımcılarla şirketin geleceğini paylaşma amacı taşıdığını kaydetti.

ÖZBEKİSTAN VE KAZAKİSTAN'DA BÜYÜYECEK

Akın, şirketin büyüme planları kapsamında özellikle Özbekistan ve Kazakistan'daki projelere vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunların takibini yapacağız ve yine bu know how'ımızı orada da değerlendireceğiz. Bunun yanında, Avrupa Birliği'nde ve Balkanlar'da devam eden taahhüt işlerimiz var. Bunları takip etmeye devam edeceğiz. Yurt inşaatlarına devam edeceğiz. Öngörülebilir, uzun vadeli gördüğümüz yatırımlara devam edip şirketin büyümesine halka arz gelirleriyle katkı sağlayacağız."