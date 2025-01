Halka arzın verdiği güçle büyümesine hız katacak

Yaklaşık 30 yıl önce Ramazan Kaya tarafından temelleri atılan Saat&Saat, bugün 160 mağazasıyla saat pazarının önemli oyuncularından biri haline geldi.

U.S. Polo Assn., Kenneth Cole, Tory Burch, Tommy Hilfiger, Lacoste ve Diesel gibi 30’dan fazla markanın Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Saat&Saat, halka arza hazırlanıyor. Halka arz başvurularının şu aşamada Sermaye Piyasası Kurulu’nun değerlendirmesinde olduğunu söyleyen Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, “Halka arz ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde rekabet gücümüzün artırılması gibi hedeflerimiz var” diyor. Halka arzın verdiği ivmeyle büyümesine hız katmayı hedeflediklerini belirten Ramazan Kaya’ya hedeflerini sorduk.

Halka arz süreciyle ilgili hangi aşamadasınız?

Halka arz ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde rekabet gücümüzün artırılması, büyüme hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve kurumsal kimliğimizin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Halka arz başvurumuz şu aşamada Sermaye Piyasası Kurulu’nun değerlendirmesinde olup biz de buradaki neticeyi beklemekteyiz.

Kaç mağazaya ulaştınız? Önümüzdeki 3 yılda kaç mağaza açma hedefiniz var?

Yurt içi ve yurt dışındaki kendi işlettiğimiz, franchise ve shop-in-shop mağazalarımız olmak üzere toplamda 160 mağaza, 758 bayi ve zincir mağaza satış noktası, www.saatvesaat.com.tr ve e-pazaryerinden oluşan dağıtım ağımız aracılığıyla 40’ın üzerinde ülkede ürünlerimizi müşterilere sunuyoruz. 2024 yılı içerisinde 14 yeni mağaza açtık, büyümeye devam ediyoruz. Yurtiçinde olduğu kadar yurtdışındaki faaliyetlerimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurt dışında hem lisanslı markalar hem de ortaklıklarla; Ortadoğu, Balkanlar, Kuzey Afrika, Asya ve Doğu Avrupa olmak üzere 40’ın üzerinde ülkede perakende ve distribütör olarak faaliyet gösteriyoruz.

Bünyenizde 30’dan fazla marka var, 2025 yılında yeni markalar gelecek mi? Bunlardan bahsedebilir misiniz?

1994 yılında kurulan Saat&Saat, bugün Türkiye saat pazarında öncü konuma sahip olan bir marka olarak müşterilerine hizmet veriyor. Saat&Saat, Universe Constant, Jacques Philippe ve Milano X Change gibi kendi markalarının ürünlerini satışının yanında; Raymond Weil, Maurice Lacroix, Versace, Ebel, Boss, Emporio Armani, Guess, Michael Kors, Welder, Fossil, Philipp Plein, Gc, Calvin Klein, Furla, Ted Baker, U.S. Polo Assn., Kenneth Cole, Tory Burch, Tommy Hilfiger, Lacoste ve Diesel gibi 30’dan fazla markanın Türkiye distribütörlüğünü üstleniyor. Kuruluşumuzdan bugüne 30 yıllık süreçte; müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına ve trendlere uyum sağlayarak, lüks segmentten, moda segmentine yayılan bir marka portföyüne sahibiz. Bu yıl içerisinde bir İsviçre markası olan Ebel’i portföyümüze katarak Türkiye’deki tüketiciyle buluşturmaya başladık. Yılın son çeyreğinde Ferragamo’yu da bünyemize katarak saatlerini müşterilerimizle buluşturmaya başladık. Satışlarımız, 2024’ün ilk yarısında adet bazında yüzde 26,4 oranında büyüme gösterdi.

E-ticaretin cironuz içindeki payı nedir? Bu alanda büyüme hedefleriniz nelerdir?

Marka çeşitliliğini sürekli olarak artıran Saat&Saat, 2009 yılında Saat&Saat e-ticaret sitesi ile online satış kanalına giriş yaptı. Online platformlarımızı ve dijital satış kanallarımızı geliştirerek müşterilerimize daha kolay erişim sağlanacak, kişiselleştirilmiş hizmetler sunabilecek ve daha keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatabilecek hale getiriyoruz. Böylece fiziksel satış kanallarından sonra e-ticaret kanalındaki konumumuzu sağlamlaştırarak sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmeyi de amaçlıyoruz. Saatvesaat.com.tr’yi 2024 yılının üçüncü çeyreğinde sona eren dokuz aylık dönem itibarıyla yaklaşık 31,8 milyon kişi ziyaret etti. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde sona eren dokuz aylık dönem itibarıyla, e-ticaret kanalının toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 18 pay olarak gerçekleşmiştir. Önemli bir paya sahip olan pazar yerleri ile stratejik iş birliklerimiz ve dijitalleşme yatırımlarımızla müşterilerimize üstün bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz.

Teknolojiyi iş süreçlerinize nasıl entegre ediyorsunuz, bu konudaki çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?

Maliyet odaklı yaklaşımımızla; işletme maliyetlerini düşürmek ve kar marjlarını artırmak için verimlilik artırıcı bilgi teknolojilerine ve otomasyon sistemlerine yatırım yapıyoruz. Ayrıca saatvesaat.com.tr’de yüksek trafik ve işlemler sayesinde elde edilen veriler iş modelimizde inovasyon oluşturmak için kullanılan en önemli girdilerden biri. Online site alt yapısı Magento 2.0 yazılımı sayesinde bu verileri kullanarak daha verimli, yenilikçi ve kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi oluşturmayı amaçlıyoruz. Şirket olarak her departmanımızda dijital dönüşümü ve yapay zekayı kullanmaya çalışıyoruz. Teknik servisimizde iş süreçlerine yapay zekayı entegre ediyoruz. Dijital hesaplama araçları ve yapay zeka entegrasyonuyla teknik servise giren ürünlerin saat ustalarımızın iş akışına göre ilgili ustaya yönlendirilmesi ve ortalama süresi hesaplanıyor.

Saat tamirciliğine kadınları da dahil eden bir proje başlattınız. Bu proje hangi aşamada, bahsedebilir misiniz?

İncelik, ahenk ve kusursuzluk ilkelerinin bir araya geldiği saat tamirciliği mesleğinde, kadın saat ustalarının varlığını artırmayı hedefleyen projemizi 2023 yılında başlattık. İşkur destekli profesyonel eğitim programını hayata geçirerek, geçmişi yüzyıllara dayanan bu incelikli zanaatın yaşatılması ve kadınların bu alandaki varlığının artırılması için kadın saat ustaları yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu projemiz, kadınların yeteneklerini geliştirmelerine ve saat tamirciliği sektöründe etkin bir şekilde var olmalarına olanak sağlayarak sektöre kadın elinin değdiği yeni bir alan kazandırıyor. Saat tamirciliğinin kadınların detaylı bakış açısı ve titizliği ile mükemmel bir uyum içinde olduğuna inandığımız projemize; kariyer portalları, İşkur ve İstanbul Belediyesi İstihdam Ofisleri üzerinden başvuruları topluyoruz. Projeye yapılan başvurular ve sonrasındaki yetkinlik kazanımı süreçleri neticesinde şirket içinde kadın saat ustalarının istihdamını sağlıyoruz. Erkek oranının ağırlıklı olduğu saat ustalığı zanaatında kadın oranını artırarak saat sektöründe kadının varlığını artırmayı ve güçlendirmeyi sağlıyoruz. Şu anda teknik servisimiz bünyesinde proje kapsamında eğitim alan kadın saat ustalarının istihdamını sağlamış bulunuyoruz.

ORTA SEGMENT ÜRÜNLER TERCİH EDİLİYOR

“Saat üretiminde sıkça kullanılan alüminyum, paslanmaz çelik, titanyum ve altın gibi hammaddelerin fiyatları dünya çapında artıyor ve buna bağlı olarak saat üretim maliyeti yükseliyor. Ülkemizde ise ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele doğrultusunda uyguladığı sıkı para politikası ve bu çerçevede alınan önlemler tüm piyasalarda etkili oluyor. Ancak biz her segmentte ürünün yer aldığı marka ve ürün yelpazemiz sayesinde tüketiciye ulaşmakta güçlük çekmiyoruz. Doğru fiyatlandırmalarla her bütçeye uygun ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Tüketici eğilimlerine baktığımızda ağırlıklı olarak moda ve orta segment ürünlerin tercih edildiğini görüyoruz. Bu yıl trendlerde kadın saatlerinde kare ve dikdörtgen tasarımlar öne çıktı. Bu ürün gruplarının tüketici tercihlerinde ağırlık kazandığı görüyoruz. Bunun yanı sıra tüketicinin her dönem vazgeçemediği Swiss made saatlerde tercihler arasında yerini koruyor.”