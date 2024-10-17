17 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 46,31 puan artarak 9.002,34 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 7,44 puan ve yüzde 0,8 azalışla 8.948,59 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.927,06 puanı, en yüksek 9.060,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 9.002,34 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,36 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,04, hizmetler endeksi yüzde 0,83, sanayi endeksi yüzde 1,42 ve teknoloji endeksi yüzde 1,60 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,38 puan ve yüzde 0,16 kazançla 10.035,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 25'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

MERKEZ BANKASI KARARI

Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı üçüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Öte yandan ABD'de perakende satışlar eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı ve 714,4 milyar dolar olarak hesaplandı. Ülkede, Philadelphia Fed İmalat Endeksi de ekimde 10,3 değerine yükselerek sektördeki büyümenin sinyalini verirken, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 12 Ekim ile biten haftada 241 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, ABD'de açıklanan veriler sonrasında resesyon endişelinin azalmasıyla küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Çin'de büyüme, perakende satışlar ve Japonya'da enflasyonun öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.710 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.