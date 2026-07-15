Madencilik dünyasında rekor keşif: 1.305 karatlık dev elmas bulundu

Dünyanın en önemli elmas üretim merkezlerinden biri olan Botsvana'daki Karowe Elmas Madeni'nde 1.305,4 karat ağırlığında olağanüstü büyüklükte bir elmas keşfedildi. Yeni keşif, Karowe'yi 1.000 karatın üzerinde en fazla elmas çıkaran maden olarak bir kez daha öne çıkardı.

Karowe Madeni yeni bir rekora imza attı

Vancouver merkezli madencilik şirketi Lucara Diamond tarafından işletilen Karowe Madeni'nde çıkarılan 1.305,4 karatlık elmas, maden tarihindeki en dikkat çekici keşiflerden biri olarak değerlendiriliyor.

Böylece Karowe Madeni, 1.000 karatı aşan 10. elmasını çıkararak dünya çapında eşi benzeri olmayan bir başarıya ulaştı.

"Tarihte hiçbir maden bunu başaramadı"

Lucara Diamond Başkanı ve CEO'su William Lamb, keşifle ilgili yaptığı açıklamada, 1.000 karatı aşan 10. elmasın çıkarılmasının Karowe için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Lamb, bugüne kadar hiçbir elmas madeninin bu büyüklükte taşları düzenli olarak çıkaramadığını vurgulayarak, Karowe'nin küresel elmas sektöründeki ayrıcalıklı konumunu güçlendirdiğini ifade etti.

Botsvana dev elmasların merkezi olmayı sürdürüyor

Küresel elmas piyasasında talep ve fiyat dalgalanmaları yaşanmasına rağmen Botsvana, yüksek kaliteli ve büyük boyutlu elmas üretimindeki lider konumunu koruyor.

Ülkede çıkarılan büyük elmaslar; mücevher sektörünün yanı sıra koleksiyon, yatırım ve çeşitli endüstriyel alanlarda da yüksek değer görüyor. Karowe Madeni ise özellikle olağanüstü büyüklükteki elmas keşifleriyle dünya madenciliğinin en dikkat çeken sahaları arasında yer almaya devam ediyor.