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Fed Başkanı Warsh'tan enflasyon mesajı: Hiçbir toleransımız yok

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, yüksek enflasyona karşı taviz vermeyeceklerini vurgulayarak fiyat istikrarını yeniden sağlamanın en büyük öncelikleri olduğunu söyledi. Warsh, ekonominin dirençli görünümünü koruduğunu belirtirken iş gücü piyasasının da genel olarak istikrarlı seyrettiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fed Başkanı Warsh'tan enflasyon mesajı: Hiçbir toleransımız yok

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunum öncesinde yayımlanan konuşma metninde para politikasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Warsh, Fed'in temel önceliğinin fiyat istikrarını yeniden tesis etmek olduğunu belirtti.

"Yüksek enflasyona karşı hiçbir toleransımız yok"

Fed Başkanı Kevin Warsh, son yıllarda yüksek enflasyonun Amerikan haneleri ve işletmeleri üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu belirterek, para politikasının bu sorunu çözmeye odaklandığını ifade etti.

Warsh, "Komitemizin üyelerinin sürekli yüksek seyreden enflasyona karşı hiçbir toleransı yoktur ve fiyat istikrarını yeniden tesis etme konusunda ortak bir kararlılığı paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Para politikasının doğru uygulanmasının kritik önem taşıdığını belirten Warsh, "Politikayı doğru belirlersek, son beş yılın enflasyon artışı geçmişte kalacak." ifadelerini kullandı.

ABD ekonomisi dirençli kalmayı sürdürüyor

Ekonomik faaliyetlerin küresel belirsizliklere rağmen güçlü seyrini koruduğunu belirten Warsh, ABD ekonomisinin sağlam bir hızda büyümeye devam ettiğini söyledi.

Yapay zekâ yatırımlarının ekonomiye etkilerinin yakından takip edildiğini ifade eden Warsh, bu yatırımların hem enflasyon hem de istihdam üzerindeki olası sonuçlarının Fed tarafından dikkatle izlendiğini kaydetti.

İş gücü piyasasında istikrar mesajı

Warsh, iş gücü piyasasının genel görünümünün güçlü olduğuna dikkat çekerek, istihdam artışının iş gücüne katılımla uyumlu ilerlediğini söyledi.

İşsizlik oranının düşük seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirten Warsh, işten çıkarmaların sınırlı olduğunu, açık iş pozisyonlarında yalnızca hafif dalgalanmalar görüldüğünü ve ücret artışlarının güçlü seyrini koruduğunu ifade etti.

Fed'de yeni dönem: Beş çalışma grubu oluşturuldu

Göreve başlamasının ardından Fed'in karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattıklarını belirten Warsh, iletişim, bilanço politikası, veri analizi, istihdam ve enflasyon başlıklarında beş ayrı çalışma grubu oluşturduklarını açıkladı.

Bu gruplarda akademisyenler, eski merkez bankacıları ve ekonomi dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığını belirten Warsh, amaçlarının Fed'in para politikası kararlarını daha güçlü analizlerle desteklemek olduğunu söyledi.

Piyasaların odağında Fed'in yeni mesajları var

Warsh'ın Kongre sunumunda verdiği mesajlar, Fed'in enflasyonla mücadelede sıkı duruşunu koruduğunu ortaya koydu. Piyasalarda bundan sonraki süreçte açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinin, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Etiketler
ekonomi FED Haberleri Fed Başkanı Kevin Warsh enflasyon fiyat istikrarı
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