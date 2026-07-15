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  • En düşük emekli aylığında yeni rakam komisyondan geçti: Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

En düşük emekli aylığında yeni rakam komisyondan geçti: Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin Genel Kurulda görüşülmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından artış yasalaşacak. Böylelikle en düşük emekli aylığı, 2026 Temmuz ödeme döneminden itibaren 23 bin 552 liraya yükselecek. Peki, Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Ekonomist
Ekonomist
En düşük emekli aylığında yeni rakam komisyondan geçti: Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin yasalaşması halinde en düşük emekli aylığı, 2026 Temmuz ödeme döneminden itibaren 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilecek.

1 En düşük emekli aylığında yeni rakam belli oldu

En düşük emekli aylığında yeni rakam belli oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, emeklilere yönelik önemli bir düzenlemeyi içeriyor. Teklife göre, dosya bazında uygulanan 20 bin liralık en düşük emekli aylığı, 2026 yılının ilk altı aylık enflasyon oranı dikkate alınarak 23 bin 552 liraya yükseltilecek.

2 En düşük emekli maaşı zammı kimleri kapsıyor?

En düşük emekli maaşı zammı kimleri kapsıyor?

Düzenleme kapsamında; yaşlılık aylığı alanlar, malullük aylığı alanlar, ölüm aylığı alan hak sahipleri, en düşük maaşı ödemesi tutarındaki artıştan yararlanacak.

 

3 Emeklinin zamlı ödemeleri ne zaman başlayacak?

Emeklinin zamlı ödemeleri ne zaman başlayacak?

TBMM’de görüşülecek kanun teklifinin Cumhurbaşkanı Kararıyla Resmi Gazete’de yasalaşmasının ardından en düşük emekli aylığını yükselten yeni tutar, 2026 Temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak. Düzenleme, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve zamlı emekli aylıkları Temmuz dönemi ödemelerine yansıtılacak.

 

4 Gözler TBMM Genel Kurulu ve Resmi Gazete’ye çevirildi

Gözler TBMM Genel Kurulu ve Resmi Gazete’ye çevirildi

Komisyonda kabul edilen teklifin yürürlüğe girebilmesi için TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilmesi ve ardından Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Yasama sürecinin tamamlanmasının ardından milyonlarca emekli ve hak sahibi, 23 bin 552 liralık yeni en düşük emekli aylığından yararlanabilecek. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yaklaşık 5.1 milyon emeklinin artıştan yararlanması bekleniyor.

 
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