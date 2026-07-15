En düşük emekli aylığında yeni rakam komisyondan geçti: Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, emeklilere yönelik önemli bir düzenlemeyi içeriyor. Teklife göre, dosya bazında uygulanan 20 bin liralık en düşük emekli aylığı, 2026 yılının ilk altı aylık enflasyon oranı dikkate alınarak 23 bin 552 liraya yükseltilecek.