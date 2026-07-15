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ABD, Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık altın para basacak

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin bağımsızlığının 250. yılı kapsamında üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın portresinin yer aldığı özel tasarım 1 dolarlık "altın para" basılacağını açıkladı. Yeni para, ABD'nin kuruluşunun 250. yılına ithafen hazırlanacak.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD, Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık altın para basacak

ABD, bağımsızlığının 250. yıl dönümünü özel bir para tasarımıyla kutlamaya hazırlanıyor. Hazine Bakanı Scott Bessent, üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın portresinin bulunduğu 1 dolarlık yeni "altın para" basılacağını duyurdu. Paranın tasarımına ilişkin ilk görseller de kamuoyuyla paylaşıldı.

Trump portresi yeni paranın ön yüzünde yer alacak

Bessent, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Darphanesi'nin ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü anısına özel tasarım bir para basacağını bildirdi.

Paylaşılan görsellere göre paranın ön yüzünde Donald Trump'ın portresi bulunurken, sağ bölümünde "In God We Trust" (Tanrı'ya Güveniyoruz) ifadesi yer alıyor.

Üst bölümde "Liberty" (Özgürlük) yazısı bulunurken, alt kısımda ise ABD'nin bağımsızlık yılı ile 250. yılını simgeleyen "1776-2026" tarihleri yer alıyor.

ABD, Trump'ın portresinin yer aldığı 1 dolarlık altın para basacak-1

Arka yüzde kel kartal figürü bulunuyor

Paranın arka yüzünde ise ABD'nin ulusal sembollerinden biri olan kanatları açık kel kartal figürü dikkat çekiyor.

Kartalın göğsündeki kalkanda "250" rakamı yer alırken, tasarımın çevresinde "United States of America" ve "One Dollar" ifadeleri bulunuyor.

ABD'nin bağımsızlığının 250. yılına özel hazırlanacak

Hazine Bakanı Scott Bessent, paylaşımında paranın kaç adet basılacağı, hangi malzemeden üretileceği veya ne zaman dolaşıma çıkarılacağı konusunda bilgi vermedi.

Yeni para tasarımının, ABD'nin bağımsızlığının 250. yılına özel hazırlanan anma etkinlikleri kapsamında koleksiyon niteliğinde sunulması bekleniyor.

Etiketler
1 dolar Trump parası trump dolar altın para ABD ABD Kuruluşu bağımsızlık kel kartal
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