ABD ekonomisinde enflasyon görünümüne ilişkin yakından takip edilen üretici fiyatları verisi beklentilerin altında geldi. Haziran ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık bazda yüzde 0,3 gerileyerek son aylardaki yükseliş eğilimine ara verirken, yıllık üretici enflasyonu da piyasa tahminlerinin altında gerçekleşti.

Üretici fiyatlarında aylık bazda düşüş

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Böylece üretici fiyatları, Ağustos ayından bu yana ilk kez aylık bazda gerileme kaydetti. Piyasalarda ÜFE'nin aylık bazda değişmemesi beklenirken, mayıs ayında endeks yüzde 0,6 artış göstermişti.

Yıllık üretici enflasyonu beklentiyi karşılamadı

Üretici fiyatları yıllık bazda ise yüzde 5,5 artış gösterdi. Ekonomistlerin beklentisi yıllık üretici enflasyonunun yüzde 6,2 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Bir önceki ay yıllık ÜFE yüzde 6 olarak açıklanmıştı. Beklentilerin altında kalan veri, ABD'de üretim maliyetlerindeki artış hızının yavaşladığına işaret etti.

Çekirdek ÜFE de tahminlerin altında kaldı

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek Üretici Fiyat Endeksi, haziran ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 4,7 arttı. Piyasalarda çekirdek ÜFE'nin aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 5,2 artması bekleniyordu. Mayıs ayında çekirdek üretici enflasyonu aylık yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 4,6 olarak kaydedilmişti.

Fed'in para politikası açısından yakından izleniyor

Üretici Fiyat Endeksi, üretimde kullanılan girdilerin maliyetlerini ölçmesi nedeniyle tüketici enflasyonuna ilişkin öncü göstergeler arasında yer alıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz politikası kararlarında ÜFE başta olmak üzere enflasyona ilişkin tüm göstergeleri yakından takip ediyor. Beklentilerin altında gelen son veriler, piyasalarda Fed'in para politikasına yönelik beklentiler açısından önemli sinyaller olarak değerlendiriliyor.