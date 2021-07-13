Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A. Ş.’nin (GEN) paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. GEN halka arzında detaylarda belli oldu. Gen İlaç halka arzı OYAK Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 28-29-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi uygulanacak.

Gen İlaç’ın halka arzı SPK’dan onaylandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arzda sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 62,5 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor. Fazla talep gelmesi halinde 6,3 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza konu edilmesi ile halka arzın toplam büyüklüğünün 68,8 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.

Halka arz fiyatı 10,75 TL

GEN İlaç’ın 1 TL nominal değerli payının halka arz fiyatı ise 10,75 TL olarak belirlendi. Halka arz edilen payların yüzde 34’ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 1’i şirket çalışanlarına, yüzde 35’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 30’u yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

GELİRİN YÜZDE 70’İ YURT İÇİ VE YURT DIŞI BÜYÜMEYE HARCANACAK

GEN, halka arz sonrası elde edilecek gelirin yüzde 60-70’lik kısmını yurt içi ve yurt dışı büyümeyi sağlayacak aşı ve ilaç üretimi alanlarında şirket satın alımları ve yeni fabrika yatırımlarında kullanmayı planlamaktayken, gelirin yüzd 15-20’sini halihazırda devam eden yatırımların finansmanında kullanmayı, yüzde 10-15’ini işletme sermayesi ihtiyacı için ve yine kalan yüzde 10-15’ini ise yeni ürün geliştirme ve pazar araştırmalarına aktarmayı hedefliyor.

GEN, önümüzdeki 3 yıl içinde hız kesmeden yaptığı yatırımlarla deneyimlerini aktardıkları ürünlerinin yüzde 70’ini ihraç etmeyi hedefliyor. 2020 yılında ilk FDA (ABD İlaç ve Gıda Dairesi) onayı için başvuran GEN’in Türkiye’de 34, Azerbaycan’da 22, Kazakistan’da 13, Rusya’da 1 adet, Filipinler‘de 2 Endonezya’da 2 adet ruhsatlı ürünü bulunuyor.