TÜRKONFED 27. İş Dünyası Zirvesi 25-26 Eylül’de Elazığ’da düzenlenecek

Türkiye’nin dört bir yanından iş insanlarını, kamu yöneticilerini, ekonomistleri, akademisyenleri ve sivil toplum temsilcilerini her yıl bir araya getiren TÜRKONFED İş Dünyası Zirvesi’nin yirmi yedincisi, bu yıl 25-26 Eylül’de, ‘Kalıcı Belirsizlik Çağında Ekonomik Dayanıklılık’ temasıyla Elazığ’da düzenlenecek. Zirveye, Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (FIRATSİFED) ev sahipliği yapacak.

Küresel ekonomideki belirsizliklerin Türkiye’ye ve iş dünyasına etkilerinin değerlendirileceği TÜRKONFED 27. İş Dünyası Zirvesi’nde, Türk ekonomisinin dayanıklılığını artırmaya yönelik politika önerileri ile iş dünyasının önündeki risk ve fırsatlar, alanında uzman isimler tarafından değerlendirilecek. Zirvede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç da birer konuşma yapacak.

Süleyman Sönmez: “Ortak sorunlarımız için çözüm önerileri geliştireceğiz”

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, küresel ekonomide yaşanan kırılmaların geçici dalgalanmaların ötesine geçerek kalıcı hale geldiğini belirterek şunları söyledi; “Jeopolitik gelişmelerden ticaret politikalarına, teknolojik dönüşümden iklim krizine kadar pek çok unsur, iş dünyasının karar alma süreçlerini doğrudan etkiliyor. Türkiye’nin bu dönemde üretim gücünü, rekabetçiliğini ve yatırım kapasitesini koruyabilmesi; belirsizlikleri yönetebilen, bölgesel potansiyeli harekete geçiren ve KOBİ’leri dönüşümün merkezine alan bir ekonomik yapıyla mümkün. Zirvede, iş dünyasının ortak sorunlarını ve çözüm önerilerini geniş bir katılımla değerlendireceğiz.”

Prof. Dr. Yasemin Açık: “Bölgemizin potansiyelini daha görünür kılacağız”

FIRATSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ise zirvenin bölge açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, “İş dünyasının önde gelen temsilcilerini Elazığ’da ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Zirvenin, Elazığ’ın yanı sıra federasyonumuzun faaliyet alanında bulunan Malatya, Tunceli ve Bingöl’ün üretimden ihracata, turizmden girişimciliğe uzanan potansiyelini daha geniş çevrelere tanıtacağına inanıyoruz. Bölgeler arası iş birliklerinin gelişmesine, yeni yatırım olanaklarının değerlendirilmesine ve kalkınma gündeminin ortak akılla ele alınmasına katkı sunacak güçlü bir buluşmaya ev sahipliği yapacağız” diye konuştu.

