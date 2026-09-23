OYAK’tan enerjide stratejik ortaklık sinyali

OYAK, enerji başta olmak üzere çelik, tarım, lojistik ve altyapı alanlarındaki yatırımlarını genişletmeye hazırlanıyor. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, grubun 2030 vizyonu doğrultusunda uluslararası ortaklıklara ve stratejik sektörlerde yeni yatırımlara odaklandığını belirtti.

“Enerji alanında dünyanın en büyük enerji devlerinden bir tanesiyle yürüttüğümüz stratejik ortaklık görüşmesi var. Bu senenin sonunda veya önümüzdeki senenin başında resmin netleşeceğini düşünüyoruz” diye konuşan Yalçıntaş, görüşmelerin OYAK’ın uluslararasılaşma hedefinde önemli bir aşama olduğunu söyledi.

Enerjinin küresel ölçekte stratejik öneminin arttığına dikkat çeken Yalçıntaş, OYAK’ın bu alanda uluslararası ölçekte söz sahibi olmayı hedeflediğini belirterek, “ Enerji tarafında yalnızca ortaklıklarla değil, üretim ve rafinaj alanlarındaki yeni yatırımlarla da büyüme seçeneklerini değerlendiriyoruz. Sıfırdan bir rafineri de olabilir, mevcut bir rafineriye ortaklık şeklinde de ilerleyebiliriz. Hem yurt içi hem de yurt dışında olabilir” ifadelerini kullandı.

OYAK’ın aktif büyüklüğü 1,8 trilyon lirayı aştı

OYAK’ın 2026’nın ilk yarısındaki finansal performansına ilişkin bilgi veren Yalçıntaş, grubun konsolide hasılatının 418 milyar liraya ulaştığını, konsolide net kârın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 83 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

Grubun konsolide aktif büyüklüğü de aynı dönemde yüzde 31 artışla 1 trilyon 847 milyar liraya çıktı.

Yalçıntaş, OYAK’ın büyüme yaklaşımının yalnızca finansal sonuçlara dayanmadığını belirterek üretim, teknoloji, verimlilik ve insan kaynağı yatırımlarının da uzun vadeli stratejinin temel unsurları olduğunu söyledi.

OYAK’ın Türkiye dahil 30 ülkede 189 şirketle faaliyet gösterdiğini aktaran Yalçıntaş, çimento, otomotiv, lojistik, enerji, kimya, tarım, finans ve gıda gibi farklı sektörlerde dengeli bir portföy yapısı oluşturduklarını ifade etti.

‘Çift kullanımlı’ sektörlere yatırım

OYAK’ın maden ve metalürji faaliyetlerinde de yatırımların sürdüğü belirtildi. Yalçıntaş, 2026’nın ilk yarısında sıvı çelik üretiminin 4 milyon 668 bin tona ulaştığını, toplam mamul üretiminin yüzde 19, satış miktarının ise yüzde 15 arttığını açıkladı.

Çelik tarafında özellikle Erdemir yatırımlarının yanı sıra Romanya’daki elektrik sacı üretim tesisine yönelik yatırımların da sürdürüleceği bildirildi.

Yalçıntaş, savunma sanayisine doğrudan yatırım yapmadıklarını ancak hem sivil hem de savunma sanayisinde kullanılabilen ürünlere odaklandıklarını belirterek, “OYAK olarak çift kullanımlı sektörlere yatırım yapıyoruz. Hem sivilde karşılığı olan hem de savunma sanayisinde kullanılabilen ürünlere yatırım yapıyoruz” dedi.

Bu kapsamda nitelikli çeliğin önemli yatırım alanlarından biri olduğuna işaret eden Yalçıntaş, İsveç'te nitelikli çelik alanında bir şirket daha aldıklarını, Umman Yatırım Fonu ile ortak bir yatırım fonu kurduklarını ve bu fon üzerinden Türkiye'de farklı yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Tekfen, stratejik bir yatırımımız”

OYAK’ın 2026’daki önemli stratejik adımlarından biri olan Tekfen Holding yatırımına da değinen Yalçıntaş, Tekfen Holding’in yüzde 42,8’lik payının, çoğunluk sermayesi OYAK’a ait ON Investment B.V’ye devredildiğini hatırlattı.

Tekfen yatırımının yalnızca yeni bir faaliyet alanı eklemek anlamına gelmediğini, OYAK’ın mevcut sanayi ekosistemini tamamlayan stratejik bir yatırım olduğunu söyleyen Yalçıntaş, “Tekfen Holding yatırımı, mevcut sanayi ekosistemimizi tamamlayan, OYAK'a yeni kabiliyetler kazandıran ve 2030 Vizyonumuz doğrultusunda yürüttüğümüz portföy dönüşümünü destekleyen stratejik bir adımdır” diye ekledi.

OYAK’ın Tekfen yatırımıyla tarımsal sanayi alanındaki faaliyetlerini de genişlettiği belirtildi. Gübre, bitki koruma, tohum ve tarımsal üretim faaliyetlerinin daha entegre bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini aktaran Yalçıntaş, Hektaş ve Toros’un bu stratejide önemli rol üstleneceğini söyledi.

Yalçıntaş, tarım ve gıdanın enerjiyle birlikte stratejik sektörler arasında bulunduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesinin geliştirilmesine odaklandıklarını belirtti.

Daha fazla şirket halka arz olacak

OYAK’ın enerji portföyünde İSKEN ve Arkas Deniz Taşımacılığı’nın kalan hisselerinin de devralınmasıyla her iki şirkette tam sahipliğe ulaşıldığını belirten Yalçıntaş, İSKEN’in ocak-ağustos döneminde Türkiye’nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 1,7’sini karşıladığını söyledi.

TotalEnergies ve Milangaz istasyonlarının toplam sayısının ise bin 55’e ulaştığını açıklayan Yalçıntaş, Güzel Enerji’nin yılın ilk yarısındaki konsolide hasılatının da 112,3 milyar lira olduğunu bildirdi.

Yeni stratejik ortaklık görüşmesinin de bu mevcut enerji yapılanmasının üzerine inşa edilebileceği mesajını veren Yalçıntaş, OYAK’ın enerji alanında uluslararası ölçekte daha güçlü bir konuma ulaşmak istediğinin altını çizdi. Öte yandan OYAK bünyesindeki şirketlerin halka arz edilmesine yönelik çalışmaların da devam ettiği açıklayan Yalçıntaş, “Önümüzdeki yıllarda daha fazla OYAK şirketinin halka arz olduğunu göreceksiniz. Bu alandaki çalışmalarımız devam edecek” diye ekledi.

Afrika’da lojistik ve altyapı fırsatları izleniyor

OYAK’ın yurt dışındaki yatırım fırsatlarını da yakından takip ettiği belirtildi. Özellikle Afrika’daki lojistik ve altyapı projelerinin değerlendirildiğini aktaran Yalçıntaş, kıtanın doğal kaynakları ve bu kaynakların taşınmasına yönelik ihtiyaçların önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Yalçıntaş, şöyle devam etti: “Afrika'yı takip ediyoruz. Dünyanın geleceği Afrika'da. Doğal kaynaklar var. Bu kaynakların üretilmesi, taşınması için lojistik alanda Afrika son derece büyük fırsatlar barındırıyor. Afrika’daki bazı altyapı projelerinde önemli mesafe alındık ancak henüz kesinleşmiş bir yatırımımız bulunmuyor. OYAK’ın Türkiye’de ve yurt dışında altyapı yatırımlarına olan ilgisi devam edecek.”

“Sinerji olmayan alanlardan çıkacağız”

OYAK’ın önümüzdeki dönemde portföyünü seçici yatırımlarla şekillendireceğini, sinerji yaratabilecek alanlarda ortaklık ve yatırım fırsatlarına açık olduklarını, stratejik uyumu bulunmayan faaliyetlerden ise çıkabileceklerini söyleyen Yalçıntaş, “OYAK olarak uluslararası alanda etkisi ve söz sahibi olan bir şirketler topluluğu olmayı hedefliyoruz. Şu anda da öyleyiz ama bu hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız. Enerji, çelik ve tarım önümüzdeki dönemin öne çıkan yatırım alanlarımız arasında. OYAK olarak 2030 vizyonumuz doğrultusunda uluslararası ortaklıklar ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz” diye anlattı.