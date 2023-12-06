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Gong töreni yapıldı, bir şirket daha borsaya merhaba dedi

SPK'dan halka arz onayı alan son şirketler arasında yer alan Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin halka arz süreci, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle tamamlandı. İşte yapılan açıklamalar

06 Aralık 2023 | 14:13
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Gong töreni yapıldı, bir şirket daha borsaya merhaba dedi

Törene Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Şekerbank TAŞ Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Osman Göktan, Şeker Yatırım yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları katıldı.

Şeker Yatırım’ın halka arzı kapsamında, toplamda 52 milyon 500 bin TL nominal değerli payın talep toplama sürecinde paylara 2 milyon 830 bin 514 yatırımcıdan talep geldi. Şeker Yatırım payları gong töreninin ardından Borsa İstanbul’da SKYMD kodu ile işlem görmeye başladı.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan aldığı yetki belgeleri çerçevesinde "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak tüm sermaye piyasası ürün ve hizmetlerine aracılık edebilen şirketin Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen halka arzı için, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde talep toplandı. 1 TL nominal değerli pay fiyatının 7 TL olduğu halka arz sonrasında Şeker Yatırım’ın halka arz büyüklüğü 367,5 milyon TL, halka arz sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 33,87 seviyesinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, gong töreninde yaptığı konuşmada, sermaye piyasalarının büyümesinde, yani arz tarafında daha fazla şirketin çeşitli kaynak temini imkanına kavuştuğunu, talep tarafında ise daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşıldığını, ayrıca yeni ürün ve hizmetlerin geliştirildiğini, özetle piyasaların büyümesine odaklandıkları bir hedefte, en önemli iş ortaklarının aracı kurumlar olduğunu ifade etti.

Şeker Yatırım'ın beraber çalıştıkları, iş birliği içinde oldukları, kıymetli bir paydaşları ve iş ortakları olduğunu kaydeden Ergun, "Yıllardır şirketlere ve yatırımcılara başarıyla hizmet vermektedir. Bu başarılı çalışmalarından dolayı, Şeker Yatırım ile defalarca burada gong törenlerinde bir araya geldik. Bugün ise kendi halka arzları için burada birlikteyiz. Bu halka arz sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Osman Göktan da Şeker Yatırım’ın halka arz sürecinde, çok başarılı bir talep toplama dönemi geçirdiklerini ifade ederek, "Halka arza sunulan Şeker Yatırım paylarına 2 milyon 830 bin 514 bireysel ve kurumsal yatırımcıdan talep geldi." açıklamasını yaptı.

Göktan, şunları aktardı:

"Bize güvenip yatırım yapan tüm yatırımcılara teşekkür ediyorum. Bugün, halka arz büyüklüğümüz 367,5 milyon TL ve halka arz sonrası Şeker Yatırım’ın halka açıklık oranı ise yüzde 33,87 oldu. Halka arz sürecinde özellikle altını çizmiştik. Halka arzdan elde edileceğimiz fon kaynağını, şirketin özkaynak yapısının güçlendirilmesi, sürdürülebilir büyümesine ivme kazandırılması ve kurumsal organizasyonunun kuvvetlendirilmesi için değerlendireceğiz. Tabana yayılan ortaklık yapımızla ve daha da büyüyen özkaynağımızla yolumuza güçlenerek devam edeceğiz."

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