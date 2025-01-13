Gülermak halka arz sonuçları açıklandı: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ (GLRMK) halka arzı için 8-9 ve 10 Ocak'ta talep toplanmıştı. Halka arz fiyatı pay başına 125 lira olarak belirlenen şirketin, 22 milyon 600 bin lira nominal değerli payları sermaye artırımı; 9 milyon 700 bin lira nominal değerli payları ise ortak satış kapsamında satışa sunulmuştu. Halka arz sonuçları bugün açıklandı.

GÜLERMAK HALKA ARZ SONUÇLARI

QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bugün halka arz sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre halka arzda toplamda 598.266 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı. Halka arz sonuçları şöyle:



Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.’nin (“Gülermak’’ veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 8-9-10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.Halka arzda birim fiyat 125,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 32.300.000 TLnominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 6.460.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 4.845.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 32.300.000 TL nominal değerli payların 3,20 katına denk gelen 103.446.374 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda, ek satış hariç, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,37 katı, Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılara tahsis edilen payların 11,98 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,91 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.





GÜLERMAK KAÇ LOT DAĞITTI?

Halka arzda toplamda 38 milyon 760 bin lot dağıtıldı. Açıklanan rakamlara göre matematiksel olarak bireysel yatırımcıya ortalama 26-27 lot düştüğü görülse de talebe göre daha fazla ya da daha az alanlar olabilir.