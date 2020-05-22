Havacılık sektörü açısından Covid-19 salgınının küresel bazdaki en büyük kriz olduğu görüşü ağırlık kazanıyor.

Ocak ve şubat aylarında 185.000 ile 2018’den bu yana en yüksek seviyelerini gören BİST Ulaştırma Endeksi, 23 Mart’ta yüzde 54 kayıpla 86.000’lere kadar geri çekildi. Aynı dönemde BİST-100’deki değer kaybı yüzde 32 oldu.

Mayıs ayı itibarıyla ise ulaştırma endeksi 125.000-130.000’lerde seyrediyor ve zirvesinden hala çok uzakta bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.