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Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)

Borsa İstanbul'da dün (6 Mayıs) bazı şirketler yönetim kurullarının temettü teklifini, bazı şirketler genel kurulca onaylanan temettü kararlarını ya da ödeme tarihlerini KAP'a bildirdi.

07 Mayıs 2025 | 07:54
Son Güncellenme: 07 Mayıs 2025 | 08:39
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)

Borsa İstanbul'da dün temettü dağıtma yönünde açıklama yapan 11 şirket şöyle: 
 

1 AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. (AZTEK)

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. (AZTEK)

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 1,3586910 TL, net 1,1548873 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs, ödeme tarihi 30 Mayıs. 

2 BÜYÜK ŞEFLER GIDA (BIGCH)

BÜYÜK ŞEFLER GIDA (BIGCH)

Pay başına brüt 0,7289719 TL, net 0,6196261 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Temmuz, ödeme tarihi 4 Ağustos.

3 DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DURKN)

DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DURKN)

2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0653962 TL, net 0,0555867 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak.

4 EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TEZOL)

EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TEZOL)

Pay başına brüt 0,10 TL, net 0,085 TL temettü dağıtacak. Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirildi.

5 GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL)

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENIL)

Şirketten KAP'a yapılan bildirime göre 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,3999999 TL, net 0,3399999 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,1133333 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs, ödeme tarihi 9 Mayıs.

6 GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. (GIPTA)

GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. (GIPTA)

Pay başına brüt 0,5681818 TL, net 0,4829545 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Tarih henüz netleşmedi.

7 KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. (KLSYN)

KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. (KLSYN)

Pay başına brüt 0,120 TL, net 0,1020 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. 
 

8 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (OSMEN)

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (OSMEN)

3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1764750 TL, net 0,1500036 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,0500012 TL olacak. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Mayıs, ödeme tarihi 9 Mayıs. Diğer taksitler için ödeme tarihleri 31 Temmuz ve 31 Ekim.

9 SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. (SMRVA)

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. (SMRVA)

Pay başına brüt 0,3135593 TL, net 0,2665254 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Haziran, ödeme tarihi 20 Haziran. 

10 TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (TRGYO)

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (TRGYO)

Pay başına net 3,5 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 11 Haziran, ödeme tarihi 13 Haziran. 

11 ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. (ULUFA)

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. (ULUFA)

Pay başına brüt 1,1767790 TL, net 1,0002621 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Haziran, ödeme tarihi 26 Haziran.
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