Deneyimsiz eleman arıyorlar: Maaş 3 bin euronun üstünde ve 1 şartları var

Norveç somon çiftlikleri için deneyimsiz işçi arıyor. İşte ilanın detayları:
1 İSTİHDAM PROGRAMI BAŞLATTILAR
El Diario Vasco'nun haberine göre Norveç, Frøya bölgesindeki Kberva kentinde bulunan büyük bir somon yetiştirme ve işleme tesisinde çalışmak üzere yüzlerce işçiyi kapsayan yeni bir istihdam programı başlattı.
2 MAAŞ 3 BİN EURONUN ÜZERİNDE
Açıklamaya göre ilan Atlantik somonu üretiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden SalMar ASA tarafından duyuruldu. Şirket, deneyim gerektirmeyen kadrolu iş sözleşmeleriyle 100 personel alacak. Maaşlar ise aylık 3.000 euronun biraz üzerinde.
3 NE İŞ YAPACAKLAR?
İlana göre işe alınacak personel, hafta içi pazartesiden cumaya çalışacak ve filetolama, paketleme, kalite kontrolü ve işleme tesislerindeki hijyen standartlarının korunması gibi üretim süreçlerinde görev alacak.
4 SAATLİK 20 EURO VE EK ÖDEMELER
İlanın en dikkat çekici yönlerinden biri ücret. Çalışanlara saat başına 228,46 Norveç kronu (yaklaşık 19,86 euro) ödenecek. Haftada 36,5 saatlik çalışma düzeni ile maaş yaklaşık aylık 3.000 euroya ulaşıyor. Ayrıca, özellikle akşam vardiyalarında yüzde 20 ek ücret gibi çeşitli primlerle bu tutar daha da yükselebiliyor.
5 DENEYİM GEREKMİYOR, TEMEL SEVİYEDE DİL BİLGİSİ İSTENİYOR
Pozisyonlar için herhangi bir özel eğitim ya da deneyim zorunlu değil. Ancak gıda işleme veya su ürünleri yetiştiriciliği alanındaki deneyim artı olarak değerlendiriliyor. Adayların temel seviyede İngilizce veya Norveççe bilmeleri gerekiyor.
6 UZUN VADEDE NORVEÇ'E YERLEŞMEK İSTEYENLERİ TERCİH EDECEKLER
Şirket, bu işlerin kalıcı kadrolar olduğunu vurgulayarak, uzun vadede Norveç’e yerleşmek isteyen adayların özellikle memnuniyetle karşılanacağını belirtiyor. Başvurular 31 Ocak 2026 tarihine kadar açık olacak.
7 TEKLİFTE NELER VAR?
İş teklifi kapsamında çalışanlara:
Her vardiyada üç mola (biri ücretli),
Spor salonu erişimi,
Günlük 2 euroya yemek hizmeti gibi ek imkanlar da sunuluyor.