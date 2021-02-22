Uzun süre aşmakta zorlandığı 1.550 puanı geride bıraktıktan sonra güç kazanan BİST-100, geçen hafta içinde kısa vadede en önemli hedef olarak görülen 1.580 puan sınırına yaklaştı. Ancak ABD tahvil faizlerindeki yükselişin küresel risk iştahı üzerinde yarattığı baskı ve siyasi tarafta riskleri artıran açıklamalar BİST’in kazanımlarının geri verilmesine neden oldu.

21 Şubat 2021 tarihli sayıdan

Borsadaki iyimserliğin teknik görünüme aynı ölçekte yansıması için de 1.580 puanın aşılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Her ne kadar borsa için pozitif algıyı yaratan haber akışında bir olumsuzluk olmasa da endekste kâr realizasyonlarının devam edebileceği öngörülüyor.

Kâr satışlarının hissede pozisyonlanma için yeni fırsat yaratabileceği de aktarılıyor. TL, diğer gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimlerine kıyasla daha güçlü performans sergiliyor. Dolar/TL, geçen hafta 4 Ağustos 2020’den sonra ilk defa 7 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi.

Uzmanlar, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin de etkisiyle GOÜ para birimlerinin dolar karşısında zayıf performans sergilediği bilgisini veriyor. Kurda ilk hedef olarak 6,90 seviyesi izleniyor. TL lehine daha güçlü hareket alanı oluşması için bu seviyenin altında kapanışlar yapılması gerektiği üzerinde duruluyor.

Ancak son dönemdeki hızlı geri çekilmenin ardından yukarı yönlü tepkiler görülmesi de şaşırtıcı olmayacak. Geçen hafta içinde 6,90’dan 7,00’ye doğru yükseliş de bu kapsamda değerlendiriliyor. TL’deki istikrar korunabilirse, TÜFE enflasyonundaki gerilemeye paralel olarak, muhtemelen temmuzdan itibaren bir faiz indirim süreci başlatılabileceği de öngörülüyor.

PİYASA GÜNDEMİ

23 ŞUBAT SALI

Euro Bölgesi TÜFE verileri açıklanacak.

01 MART PAZARTESİ

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3 MART ÇARŞAMBA

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