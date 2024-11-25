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Manas Enerji Yönetimi (MANAS) bedelli tarihi belli oldu

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a bedelli sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım tarihlerinin belirlenmesine ilişkin açıklama yaptı.

25 Kasım 2024 | 20:26
Manas Enerji Yönetimi (MANAS) bedelli tarihi belli oldu

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelli sermaye artırımı (Yüzde 100) talebini onaylamıştı. Şirket bugün KAP'a bedelli sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım tarihlerinin belirlenmesine ilişkin açıklama yaptı. KAP'a yapılan bildirime göre Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 27 Kasım 2024. 

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 82.764.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 82.764.000 TL'dan 165.528.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan 82.764.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin olarak hazırlanan İzahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 60/1630 sayılı toplantısında onaylanmıştır" denildi.

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