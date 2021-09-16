Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ’nin pay başına 8,30 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

SPK’nın haftalık bültenine göre, Kurul, Detay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 150 milyon lira, Eko Faktoring AŞ’nin 166 milyon lira, Lider Faktoring AŞ’nin 270 milyon lira, Işık Menkul Değerler AŞ’nin 100 milyon lira, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 40 milyon lira, Şekerbank TAŞ’nin 350 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye 4 milyon 776 bin 688,76 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştıran SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 47 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararı aldı.

SPK ayrıca RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ’nin 100 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 41 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin toplam satış bedeli 47 milyon 915 bin 628,04 TL olacak şekilde tahsisli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.