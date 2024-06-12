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Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse

Borsa İstanbul tarafından açıklanan uluslararası yatırımcıların Borsa İstanbul'da yapmış olduğu işlem verilerine göre, 2024 yılının Mayıs ayında uluslararası yatırımcıların en çok net alış gerçekleştirdiği ilk beş hisse ve en çok para çıkışı olan ilk 5 hisse belli oldu.

12 Haziran 2024 | 00:17
Son Güncellenme: 12 Haziran 2024 | 00:40
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse

Ziraat Yatırım'ın analizine göre 2024 yılının Mayıs ayında uluslararası yatırımcıların en çok net alış gerçekleştirdiği ilk beş hisse Alarko Holding, Bim Mağazalar, Sabancı Holding, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir (D) oldu. En çok para çıkışının yaşandığı ilk beş hisse ise Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası, Koç Holding ve Garanti Bankası olarak sıralandı.

  • Ziraat Yatırım'ın raporunda şu detaylar yer alıyor: Mayıs ayında en çok uluslararası yatırımcı girişinin yaşandığı hisse 1.553mn TL ile Alarko Holding olurken, hisse Mayıs ayında BİST-100'e göre %0,3 daha iyi bir performans sergiledi. 
  • Mayıs ayında para girişi yaşanan ilk 15 hisse içerisinde Altınay Savunma Anadolu Sigorta ve Bim Mağazalar endekse göre sırasıyla %147,8, %23,1 ve %19,8 oranlarında daha iyi bir performans sergiledi.
  • Mayıs ayında en çok uluslararası yatırımcı çıkışının yaşandığı hisse 14.164mn TL ile Türk Hava Yolları oldu. 
  • Mia Teknoloji, Tüpraş ve Pegasus BİST-100'e göre %14,3, %12,8 ve %7,9 görece kayıpla uluslararası yatırımcı çıkışı yaşanan ilk 15 hisse arasında en kötü performans sergileyen hisseler arasında yer aldı. 
  • Diğer taraftan, Garanti Bankası, Turkcell ve Ülker net para çıkışlarına rağmen endekse göre %26,3, %19,1 ve %15,3 daha iyi performans kaydetti.

İLK 5 AYDA EN ÇOK GİRİŞ OLAN HİSSELER

  • 2024'ün ilk 5 ayında ise en çok uluslararası yatırımcı girişinin yaşandığı hisseler ise sırasıyla Sabancı Holding (4.064mn TL), Yapı Kredi Bankası (2.384mn TL) ve Akfen Yen. Enerji (2.324mn TL) oldu.
  • 2024'nin Mayıs ayında toplamda 30.143mn TL'lik (937,5mn USD) net uluslararası yatırımcı çıkışı yaşandı. 
  • Bankacılık hisselerinde ise Mayıs'ta 9.250mn TL (287,4mn USD) net çıkış gerçekleşti.

NOT: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 

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