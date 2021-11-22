Mobiltel’in 18-19 Kasım tarihleri arasında yapılan halka arzına 3 kat talep geldi. Halka arz fiyatının 1,60 TL olduğu ihraçta halka arz büyüklüğü 332.8 milyon TL olurken, halka arza katılım sağlayan yatırımcı sayısı 34 bin 91 olarak gerçekleşti. İhraç sonrası şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 20,29 oldu.

Halka arza ilişkin açıklama yapan Mobiltel Genel Müdürü Yücel Kubanç, zorlu piyasa şartlarına rağmen yatırımcılardan 3 kat talep geldiğini belirterek, “Yatırımcılarımızın ilgisine ve güvenine sonsuz teşekkür ediyoruz. Halka arzdan alacağımız güçle sürdürülebilir sağlıklı büyümemizi devam ettirerek sektörümüzdeki payımızı artırmaya odaklanacağız” dedi.

Halka arzdan şirketin elde edeceği brüt 284,8 milyon TL’lik kaynağın yüzde 70’inin finansal borç ödemesinde, yüzde 30’unun ise şirketin büyüme hedefleri ve işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacağı kaydedildi.

Ortakların 6 ay boyunca hisse satmama ve şirketin bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama taahhüdü ile gerçekleşen halka arzda, şirket paylarının yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 28’i yurt içi kurumsal ve yüzde yüzde 12’si yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Halka arz sonrası şirketin ortaklık yapısı yüzde 70,24 Aydın Mıstaçoğlu, yüzde 9,46 Mıstaçoğlu Holding ve yüzde 20,29 halka açık oldu.