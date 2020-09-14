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Neden yükseldi?

+Gıda ve perakende gıda şirketlerinin hisselerinde geçen hafta yükseliş görüldü. Taze Kuru Gıda, Merko Gıda, Taç Tarım Ürünleri ve Yaprak Süt ile Carrefoursa geçen hafta fiyatı yükselen gıda ve perakende gıda hisseleri arasındaydı.

+Metemtur Otelcilik önceki hafta başladığı yükselişini geçen hafta da sürdürdü.

+Lokman Hekim Sağlık, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı arasındaki Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Elazığ Şehir Hastanesi sözleşmesinin tadil edildiğini açıkladı. Buna göre rehabilitasyon hizmetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme kapsamından çıkartıldı ve bu hizmetler bakanlık tarafından sunulacak. Rehabilitasyon hizmetlerinin proje kapsamından çıkarılmasına karar verilmesi neticesinde Lokman Hekim Sağlık, Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı ile 11 Eylül’de imzalanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet Sunum sözleşmesinin konusuz kaldığını, ilgili sözleşmenin tarafların karşılıklı mutabakatıyla sona erdiğini bildirdi. Bu habere rağmen hissenin fiyatının geçen hafta yükselmesi dikkat çekti.

Neden düştü?

-Tekstil hisseleri önceki haftanın aksine geçen hafta düşüşteydi. Lüks Kadife, Diriliş Tekstil ve Menderes Tekstil fiyatı en çok gerileyen tekstil hisseleri arasındaydı.

-Önceki hafta fiyatı en çok düşen hisseler arasında yer alan İzmir Demir Çelik, geçen hafta da düşüşünü sürdürdü.

–Burçelik hissesinde 10 Eylül ve 8 Eylül tarihlerinde işlem sırasında sürekli işleme ara verildi, tek fiyat emir toplama başladı. Hissenin geçen hafta fiyatı en çok düşen hisseler arasında yer aldığı görüldü.