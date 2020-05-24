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NEDEN YÜKSELDİ?

+Covid-19 salgınına bağlı olarak gıda ürünlerine talep sürüyor. Bu yoğun talep de gıda hisselerine olumlu yansıyor. AVOD Gıda ve Taze Kuru Gıda geçen hafta kazandıran gıda hisseleri arasında yer aldı.

+Geçen hafta gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) hisselerinde yükseliş vardı. TSKB GYO, Körfez GYO ve Peker GYO, fiyatı yükselen GYO sektörü hisseleri arasındaydı.

+Marshall Boya’nın modernizasyon kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğu teşvik başvurusu, bölgesel teşvik kapsamına alındı. Hisse, geçen hafta yatırımcılarına en çok kazandıran hisselerden oldu.

NEDEN DÜŞTÜ?

– Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Dagi Giyim paylarında 22 Mayı tarihli işlemlerden 5 Haziran tarihli işlemlere kadar brüt takas uygulanacak. Hisse, geçen hafta fiyatı en çok gerileyen hisseler arasındaydı.

-Borsa İstanbul (BİST), geçen hafta Tukaş ve ARD Bilişim hisselerinde devre kesici uygulaması başlattı. Her iki hisse de geçen hafta yatırımcılarına kaybettirdi.

-Geçen hafta fiyatı en çok yükselen hisseler arasında yer alan Uzertaş Boya, geçen hafta ise fiyatı en çok gerileyen hisseler arasına girdi.