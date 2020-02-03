Niçin düştü? Niçin yükseldi? 3.2.2020
Pınar Su, yabancı yatırımcıların 23-30 Ocak haftasında en çok alım yaptığı hisseler arasındaydı. Hissenin geçen haftaki getirisi yüzde 16 olarak gerçekleşti.
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Hissedeki yabancı payı ise 23 Ocak’taki yüzde 8,38’den 30 Ocak’ta yüzde 14,90’a yükseldi. Yabancı alımları sonucu Pınar Su, geçen hafta yatırımcılarına kazandırdı.
Sodaş, şirket esas sermayesinin 6 milyon TL’den 15 milyon TL’ye çıkarılmasına, artırılan 9 milyon TL’ye tekabül eden 900 milyon adet hissenin mevcut ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmasına, ana sözleşme değişikliğiyle ilgili olarak SPK ve ilgili bakanlıktan gerekli
izinlerin alınmasına karar verdi. Hisse, geçen hafta fiyatı yükselen hisseler arasında yer aldı.
Geçen hafta gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) hisselerinde yükseliş hareketi vardı. Martı GYO, Doğuş GYO ve TSKB GYO fiyatı en çok yükselen GYO hisseleri arasında yer aldı.
Haftanın enlerini görmek için görsele tıklayın.
Yabancı yatırımların son bir aylık süreçte en çok satış yaptığı hisse Fonet Bilgi Teknolojileri oldu.
Hissede yabancı payı 30 Aralık 2019’daki yüzde 34,90’dan 30 Ocak’ta yüzde 13,94’e geriledi. Geçen hafta hissenin fiyatı geriledi.
SPK kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Burçelik payları 3 Şubat seans başından 17 Şubat seans sonuna kadar tek fiyat işlem yöntemiyle işlem görecek. Hisse, geçen hafta yatırımcılarına kaybettirdi.
Önceki hafta fiyatı yükselen hisseler arasında yer alan Reysaş GYO, Reysaş Lojistik ve Ersu Gıda geçen hafta ise düşüşe geçti.
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