Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. halka arzı için dün ve bugün 10:30-13:00 saatleri arasında talep toplandı. Şirketin 50 milyon TL olan sermayesinin 62,83 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 12,83 milyon TL pay ile ortaklardan Cengiz Dede’nin 3,2 milyon TL, Noyan Burçin Dede’nin 1,6 milyon TL, Tolga Dede’nin 1,6 milyon TL ve Nurgül Dede’nin sahip olduğu 500.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 19,73 milyon TL nominal değerli payı halka arz edildi Şirketin halka arz fiyatı 49,50 lira olarak belirlenmiş, toplam halka arz büyüklüğünün ise 976 milyon lira olacağı duyurulmuştu.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ KAÇ LOT DAĞITTI?

Halka arzda 'Borsada Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama' yöntemi uygulandı. Onur Yüksek Teknoloji halka arzının kesin rakamları, katılan yatırımcı sayısı henüz belli değil. Saat 18.30'dan itibaren paylar hesaplara yansımaya başladı. Halka arzda sürpriz sonuçlar var. Önceki halka arzlarla kıyaslandığında beklentinin çok üzerinde lot düştüğü görülüyor. Halk arzın kesin sonuçları açıklandığında şu an için merak konusu olan katılımcı sayısı belli olacak.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Onur Yüksek Teknoloji paylarının borsada işlem göreceği tarih henüz açıklanmadı. Şirket paylarının önümüzdeki hafta borsada işlem görmeye başlayacağı tahmin ediliyor. KAP bildirimi gelince kesin tarihi bu haberde bulabilirsiniz.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ NE İŞ YAPIYOR?

Şirketin sitesinde yer alan bilgilere göre Onur Yüksek Teknoloji 1980 yılında sivil ve askeri haberleşme uygulamalarına yönelik mühendislik hizmetleri vermek üzere kuruldu. İzahnameye göre şirketin bugün uzmanlık alanları şöyle:

İletişim ve Havacılık Teknolojileri: Ses Haberleşme Sistemleri / Veri Haberleşme Sistemleri /Havacılık Sistemleri Entegrasyonu

Ses Haberleşme Sistemleri / Veri Haberleşme Sistemleri /Havacılık Sistemleri Entegrasyonu Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

Onur Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin 1980'de kurulduğunu ve ilk 20 yılda çeşitli askeri projelerde çalıştıklarını söylemiş ve şirketi anlatmıştı: Halka arz olacak şirketi anlattı: "1980 yılında kuruldu"



