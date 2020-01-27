ÖST’ler öne çıkabilir
Küresel piyasalar Çin’den yayılan virüs nedeniyle düşük iştahlı seyrederken, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri dolara karşı zayıfladı.
Dengeli portföy oluşturulması tavsiyesi ile birlikte altın ve hisse senedi tarafına ağırlığın artırılması gerektiği düşünülüyor.
Faizlerdeki düşüş ile TL mevduattan çıkan paranın borsaya yönelmesinin, piyasayı destekleyeceği ifade ediliyor.
Uzmanlar, TL varlıkların sunduğu cazibenin devam etmesini beklemelerinden dolayı portföy ağırlığı TL varlıklar üzerinden kurulurken, altını ise ABD ile İran ve ABD-AB gerginliğinden dolayı portföylerde bulunduruluyor.
TCMB’nin faiz indirimlerin devam etmesinin beklenmesi piyasalarda hem TEFAS fonlarına hem de ek spreadli çıkan ÖST’lerin daha ön plana çıkması bekleniyor.
Yatırımcıların bu ortamdan yararlanması tavsiye ediliyor.
PİYASA GÜNDEMİ
29 OCAK ÇARŞAMBA: FED faiz kararını açıklayacak.
30 OCAK PERŞEMBE: Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı duyurulacak.
31 OCAK CUMA: Türkiye’de dış ticaret açığı açıklanacak.
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