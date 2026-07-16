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Güncel döviz kurları 16 temmuz 2026 | Bugün dolar ve euro ne kadar?

Döviz piyasalarında yaşanan son gelişmeler 16 Temmuz 2026 Perşembe günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euro kurundaki anlık değişimler merak edilirken, "Dolar bugün kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?" soruları da araştırılmaya devam ediyor. İşte 16 Temmuz 2026 güncel dolar ve euro fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Güncel döviz kurları 16 temmuz 2026 | Bugün dolar ve euro ne kadar?

16 Temmuz 2026 Perşembe günü döviz piyasasında yaşanan gelişmeler yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin odağında bulunuyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içindeki ekonomik görünümün etkisiyle dolar ve euro kurundaki son değişimler yakından izlenirken, güncel alış-satış fiyatları da merak ediliyor. 

Peki, bugün dolar kaç TL, euro ne kadar oldu? İşte 16 Temmuz 2026 güncel döviz kurları ve piyasalardaki son görünüm...

1 16 Temmuz 2026 dolar ne kadar?

16 Temmuz 2026 dolar ne kadar?

Dolar bugün saat 09:15 itibarıyla 47,0465 (alış), 47.0628'den (satış) işlem görüyor.

2 16 Temmuz 2026 euro ne kadar oldu?

16 Temmuz 2026 euro ne kadar oldu?

Euro bugün saat 09:15 itibarıyla 53,0306 (alış), 54.0795'ten (satış) işlem görüyor.
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