Altın fiyatları 16 temmuz 2026 | Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

16 Temmuz 2026 Perşembe günü altın piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların ve alım satım yapmayı planlayanların gündeminde yer alıyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram altın kaç TL oldu, çeyrek altın ve tam altın ne kadar? İşte 16 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum...