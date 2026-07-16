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Altın fiyatları 16 temmuz 2026 | Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın piyasasında son gelişmeler 16 Temmuz 2026 Perşembe günü yatırımcılar ve alım satım yapmayı planlayanlar tarafından yakından izleniyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları merak edilirken, "Bugün gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" soruları da araştırılmaya devam ediyor. İşte 16 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Altın fiyatları 16 temmuz 2026 | Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

16 Temmuz 2026 Perşembe günü altın piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların ve alım satım yapmayı planlayanların gündeminde yer alıyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram altın kaç TL oldu, çeyrek altın ve tam altın ne kadar? İşte 16 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum...

1 Ons altın fiyatları 16 Temmuz 2026

Ons altın fiyatları 16 Temmuz 2026

Alış: 4.027,8 dolar

Satış: 4.028,4 dolar

2 16 Temmuz 2026 gram altın ne kadar oldu?

16 Temmuz 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.092,5 TL

Satış: 6.093,5 TL

3 16 Temmuz 2026 çeyrek altın ne kadar?

16 Temmuz 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 9.923 TL

Satış: 10.006 TL

4 16 Temmuz 2026 yarım altın fiyatları

16 Temmuz 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 19.847 TL

Satış: 20.024 TL

5 16 Temmuz 2026 tam altın ne kadar oldu?

16 Temmuz 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 39.323,98 TL

Satış: 40.109,17 TL

6 16 Temmuz 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

16 Temmuz 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 39.566 TL

Satış: 39.858 TL

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