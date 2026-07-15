Maya duvarındaki formül tarihin akışını değiştiriyor: Karşınızda astronom "Sak Tahn Waax"

Araştırmacılar, Sak Tahn Waax’ın dehasının ve matematiksel birikiminin, antik dünyanın devleri Arşimet ve Harezmi ile aynı ligde değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Bir Kâtibin Çalışma Odasından Çıkan Deha



Her şey, 2011 yılında arkeolog Heather Hurst liderliğindeki bir ekibin Xultun'da MS 8. yüzyıla ait bir odayı keşfetmesiyle başladı. İnsan figürleri ve hiyerogliflerle bezeli bu odanın, o dönem el yazması hazırlayan kâtiplerin ofisi olduğu düşünülüyor.

Geçtiğimiz günlerde Antiquity dergisinde yayımlanan yeni bir analiz, odadaki "Metin 19" adlı hiyeroglif dizisinin ardındaki sırrı çözdü. 10 santimetre yüksekliğinde 11 hiyerogliften oluşan bu metin, araştırmacılar tarafından adeta bir "matematiksel şov" olarak nitelendiriliyor.

"Sanki o dönem yaşamış bir deha, 'Harika bir desen buldum ve bunu buraya not etmeliyim' diyerek heyecanla noktayı koymuş."

— Heather Hurst, Arkeolog

Evrenin Çarklarını Döndüren Formül: 2.920 Günlük Mucize



Sak Tahn Waax’ın duvara kazıdığı formül, kozmosun farklı saatlerini tek bir paydada buluşturan muazzam bir hesaplamayı içeriyor. Formülün merkezinde 2.920 günlük devasa bir döngü var. Bu döngü:

5 Venüs yılını (584'er gün) ve

8 Güneş yılını (365'er gün) kusursuz bir şekilde aynı noktada eşitliyor.

Bilgin, bu ortak süreyi sadece bununla sınırlı bırakmıyor; Maya takvimindeki 20 günlük aylara (Uinal), 260 günlük kutsal takvime (Tzolkin), 360 günlük yıla (Tun) ve hatta 780 günlük Mars döngüsüne de bağlıyor. Bu, sadece pratik bir hesaplama değil; entelektüel merakın zirvesini gösteren soyut bir matematik başarısı.

Bu keşfi asıl benzersiz kılan şey ise metnin sonundaki imza. Çözümlenen satırların sonunda, Maya dilinde "böyle söylüyor..." anlamına gelen bir ifadenin hemen ardından "Sak Tahn Waax" ismi okunuyor.

Bu durum, Maya tarihinde ilk kez bir matematikçi-astronomun kimliğini ve ismini doğrudan kendi eseri üzerinden öğrenmemizi sağladı. Tıpkı dönemin ünlü ressamları ve heykeltıraşları gibi, matematikçilerin de Maya toplumunda elit ve saygın birer sanatçı gibi görüldüğü bu imza ile kanıtlanmış oldu.

Neden Arşimet ve Harezmi ile Aynı Düzeyde?