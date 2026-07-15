Warren Buffett’tan tarihi karar: 2034 yılına kadar tüm servetini bağışlayacak

Net servetinin yüzde 99'undan fazlasını kendi şirketi Berkshire Hathaway'in hisselerinde tutan Buffett, "Hedefim yaklaşık sekiz yıl içinde Berkshire hisselerimin tamamını elden çıkarmak" diyerek süreci resmen başlattı.

"Ölümün Zamanı Tahmin Edilemez"



Yaşamın geçiciliğine vurgu yapan Buffett, elinde kalan tüm varlıkların planlı bir şekilde dağıtılması için şimdiden harekete geçti. Yaklaşık 150 milyar dolar değerinde Berkshire Hathaway hissesine sahip olan ünlü milyarder, elinde kalan 188 bin 290 adet A Sınıfı ve 1162 adet B Sınıfı hissesini de 31 Aralık 2034 tarihine kadar vakıflara devretmiş olmayı hedefliyor.

Dev Bağışın Detayları Netleşti



Buffett'ın bu büyük plan kapsamındaki son hamlesi, 12 milyon adet B Grubu Berkshire Hathaway hissesinin devriyle gerçekleşti. Bu bağış, belirlenen dört aile vakfı arasında şu şekilde paylaştırıldı:

Susan Thompson Buffett Vakfı: 9 milyon adet hisse

Sherwood Vakfı: 1 milyon adet hisse

Howard G. Buffett Vakfı: 1 milyon adet hisse

NoVo Vakfı: 1 milyon adet hisse

Yönetim Çocuklarında Olacak



Bağış sürecinin yönetimini çocukları Susan, Howard ve Peter Buffett'a emanet eden ünlü yatırımcı, vakıflar arasındaki dengenin nasıl korunacağına dair şu açıklamayı yaptı:

"Hedefimiz, çocuklarımın her birinin yönettiği üç vakfa yapılan bağışların her yıl artmasını ve Susan Thompson Buffett Vakfı'na yapılan yıllık bağışın biraz daha yüksek bir oranda artmasını sağlamaktır."

60 yıllık başarılı bir yönetim sürecinin ardından geçtiğimiz yılın sonunda Berkshire Hathaway'in CEO'luk koltuğunu Greg Abel'a devreden Buffett, bu tarihi bağış hamlesiyle finans dünyasından sonra insani yardım alanında da unutulmaz bir miras bırakmaya hazırlanıyor.