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Özyaşar Tel (OZYSR) temettü kararını duyurdu

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş., yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu.

09 Temmuz 2024 | 08:39
Özyaşar Tel (OZYSR) temettü kararını duyurdu

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.'den dün KAP'a yapılan bildirimde kar payına ilişkin genel kurul onayına sunulacak teklif duyuruldu. Buna göre kar payı dağıtılmaması genel kurulda oylamaya sunulacak. Şirketten dün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

1.  Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 264.026.788 TL net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince 31.12.2023 tarihinde Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan ve enflasyon muhasebesi uygulanmış olan yasal kayıtlarda, enflasyon muhasebesi uygulaması öncesi Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda 11.225.260 TL dönem zararı bulunduğuna,
2.  Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı ile 2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına ve yasal kayıtlarda yapılan enflasyon muhasebesi öncesi Şirket kayıtlarında dönem net zararı olduğu için yasal kayıtlarda dağıtılabilecek bir kar bulunmadığına,
3.  Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından kar dağıtılmamasına ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilmiş olan 264.026.788 TL net dönem karının geçmiş yıllar karlarına aktarılmasına ilişkin kar payı dağıtım önerisi ile Ek-1'de yer alan Kar Dağıtım Tablosu'nun Genel Kurul'da Şirket pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
oy çokluğu ile karar verilmiştir.
 

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