Ford, Türkiye'de satışa sundu: Fiyatı ve özellikleri...

Açıklamaya göre modelin sahip olduğu teknolojiler arasında; yoğun trafikte gerektiğinde otomatik frenleme yapan yeni nesil adaptif hız kontrolü, geri manevralarda yayaları ve araçları algılayarak sürücüyü uyaran ve gerekirse otomatik fren yapan geri fren desteği ve sürüş esnasında şerit değişiklikleri konusunda uyarı veren şerit takip sistemi yer alıyor. Çarpışma önleme yardımcısı, bir çarpışma olasılığında, riski algılayarak sürücüyü uyarıyor ve gerektiğinde otomatik olarak müdahale ediyor. 360 derece kamera sistemi ön, yan ve arka kameralar aracılığıyla aracı çevreleyen alanı tam perspektifte görüntüleyerek park ve dar alan manevralarını kolaylaştırma hedefinde.

