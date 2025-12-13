Ford, Türkiye'de satışa sundu: Fiyatı ve özellikleri...

Şirketin açıklamasına göre SUV segmentindeki Kuga Active X; 1,5L EcoBoost 186PS benzinli motoru ve 8 ileri otomatik şanzımanıyla Türkiye yollarına çıkıyor. İşte açıklamanın detayları:
1 TEKNOLOJİLER
Açıklamaya göre modelin sahip olduğu teknolojiler arasında; yoğun trafikte gerektiğinde otomatik frenleme yapan yeni nesil adaptif hız kontrolü, geri manevralarda yayaları ve araçları algılayarak sürücüyü uyaran ve gerekirse otomatik fren yapan geri fren desteği ve sürüş esnasında şerit değişiklikleri konusunda uyarı veren şerit takip sistemi yer alıyor. Çarpışma önleme yardımcısı, bir çarpışma olasılığında, riski algılayarak sürücüyü uyarıyor ve gerektiğinde otomatik olarak müdahale ediyor. 360 derece kamera sistemi ön, yan ve arka kameralar aracılığıyla aracı çevreleyen alanı tam perspektifte görüntüleyerek park ve dar alan manevralarını kolaylaştırma hedefinde.
2 ÖZELLİKLER
Active X, özel tasarım 19 inç alüminyum jantlar, Active süspansiyon, akıllı bagaj kapağı, logolu kapı eşikler, dinamik LED farlar, otomatik uzun farlar ve direksiyondan kumandalı vites gibi özelliklere sahip.
3 İÇ TASARIM
Açılabilir panoramik cam tavan, 13,2 inç orta konsol ekranı ve Ford’un yeni nesil SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi araçta bulunuyor.
4 ERİŞİM
Açıklamaya göre Ford uygulaması ile yeni Kuga ile nerede olurlarsa olsunlar bağlantıda kalabiliyor. Uygulama; uzaktan araç kilitleme, kilit açma ve motoru çalıştırma gibi işlevlerin yanı sıra araç konumu, yakıt seviyesi, lastik basıncı, kilometre bilgisi ve motor yağı ömrü gibi verilere erişim imkânı sunuyor.
5 RENK SEÇENEKLERİ
Kuga Active X; Buz Beyazı, Akik Siyah, Ada Mavisi, Su Yeşili, Kurşun Gri, Manyetik Gri olmak üzere 6 farklı renk seçeneğiyle tercih edilebiliyor.