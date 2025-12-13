İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar ne diyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen sağanak ve kar yağışları nedeniyle kritik uyarılarda bulundu. Vatandaşların can ve mal güvenliği için olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı. Öte yandan, hava durumuyla ilgili son gelişmeleri ve değerlendirmeleri takip eden Prof. Dr. Orhan Şen, bu kritik uyarılar eşliğinde yurt geneli hava durumuyla veya İstanbul'un kar beklentisiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.