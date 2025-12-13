İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar ne diyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen sağanak ve kar yağışları nedeniyle kritik uyarılarda bulundu. Vatandaşların can ve mal güvenliği için olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı. Öte yandan, hava durumuyla ilgili son gelişmeleri ve değerlendirmeleri takip eden Prof. Dr. Orhan Şen, bu kritik uyarılar eşliğinde yurt geneli hava durumuyla veya İstanbul'un kar beklentisiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Sputnik Türkiye'ye yaptığı açıklamada, vatandaşların en çok merak ettiği İstanbul'a kar sorusunu yanıtladı ve sosyal medyada dolaşan "asrın kışı" iddialarını değerlendirdi.
İstanbul'a Kar Yağışı Tahmini
Prof. Dr. Şen, kar yağışının bölgesel farklılık gösterdiğini vurgulayarak, İstanbul için net bir tarih verdi:
Yılbaşından Önce: "İstanbul'a kar bu ay sonuna kadar yok. Yani görünmüyor. Yılbaşından önce yağmaz."
Ankara İhtimali: Ankara için ise yılbaşından önce kar yağışı bir ihtimal dahilinde.
İstanbul'a Kar Ne Zaman Gelir? (Ocak Ayı Tahmini)
İstanbul'a kar getirecek sistemin Balkanlar'dan gelmesi gerektiğini belirten uzman, tahminini şöyle özetledi:
"Modeller bu sistemin Ocak ayının ortalarına doğru oluşacağını gösteriyor. Ocak ayının 2. haftasında İstanbul'a kar gelir."
"Asrın Kışı" İddiaları Yalanlandı
Prof. Dr. Şen, sosyal medyada sıkça konuşulan "asrın kışı" iddialarını ise kesin bir dille reddetti:
"Asrın kışı gibi tabirler geliyor, öyle bir şey yok. Bu seneki kış normal bir kış. Hatta biraz geç gelecek, geç gidecek gibi."