ARA
DOLAR
42,69
0,23%
DOLAR
EURO
50,17
0,08%
EURO
GRAM ALTIN
5903,99
0,82%
GRAM ALTIN
BIST 100
11311,31
0,69%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Sosyal medyada gündem olmuştu: Depoya baskın, feci görüntüler

Sosyal medyada gündem olmuştu: Depoya baskın, feci görüntüler

İstanbul Ataşehir’de bir depoda kaçak at kesimi yapıldığı ve etlerinin satışa hazırlandığı belirlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Son Güncellenme:
Sosyal medyada gündem olmuştu: Depoya baskın, feci görüntüler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir depoda kaçak at kesimi yapıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntü ve paylaşımlar üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan arama kararıyla depoya baskın düzenleyen ekipler, şüpheli E.B.’yi gözaltına aldı.

E.B.’nin emniyetteki ifadesinde, kaldığı depoda G.G. isimli şahsın 3 atı kestiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, G.G.’yi de yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheli G.G.’nin, hayvan hırsızlığının yanı sıra "evden ve açıktan hırsızlık" ile "kasten yaralama" suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.

Kaçak kesimle ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. İHA
 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL