Focus'un haberine göre ABD'de 4 Aralık 2025’te yayımlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS) belgesi, birçok Avrupalı siyasetçi tarafından açık bir hakaret olarak algılandı. Bunun nedeni Trump yönetiminin Avrupa’yı çöküşe geçen bir kıta olarak tanımlıyor.

Haberde şimdi, henüz yayımlanmamış olduğu belirtilen ve sızdırılan bir NSS taslağının ortaya çıktığı iddia ediliyor. Bu taslağın çok daha hassas olduğu ve ABD’nin gelecekte Avrupa’da nasıl bir yol izlemek istediğini daha ayrıntılı biçimde ortaya koyduğu belirtiliyor.

4 ÜLKE İDDİASI

Taslakta, ABD’nin özellikle İtalya, Avusturya, Polonya ve Macaristan ile iş birliğini özellikle yoğunlaştırmasının öngörüldüğü ve bunun amacının bu ülkeleri Avrupa Birliği’nden koparmak olduğu ifade ediliyor.

BEYAZ SARAY YALANLADI

ABD merkezli Defense One portalı, söz konusu taslağı gördüğünü iddia ederek bu bilgiyi aktarıyor. Beyaz Saray ise Defense One’a yaptığı açıklamada böyle bir taslağın varlığını yalanladı.

Ancak Beyaz Saray'ın yalanması Avrupa'da soru işaretlerini gidermemiş

