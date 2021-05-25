Piyasalar öğleden sonra hareketlendi. Borsa İstanbul’da düşüş yüzde 3’ü aştı. Dolar/TL 8,45 seviyesi gördü. Euro/TL ise10,35’i aşarak tarihi rekorunu yeniledi.
Yurtiçi piyasada gün sonuna doğru satış baskısı arttı. Gün içinde pozitif bölgede kalan Borsa İstanbul, ikinci yarıda yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetti. Böylelikle 21 Nisan’dan bu yana Borsada en sert gün içi düşüş kaydedildi.
BIST-100 en düşük 1.402 seviyesini test ederken, endeks saat 17:34 itibariyle 1.409 seviyesinden işlem görüyor. Borsada gün rakamları için ilgili habere bakabiliriz: 25 Mayıs borsada gün sonu
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
- 13 kurum 49 hissede ‘alım’ öneriyor
- BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.5.2021)
Euro tarihi rekorunu kırdı
Dolar/TL gün içerisinde hafif yukarı yönlü hareketler sergilerken, öğleden sonra 8,45 seviyelerini test etti.
Euro/TL ise 10,35’i aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Gram altında yükseliş yüzde 1’i aştı
Altının gram fiyatı da yüzde 1,19 artarak 513 liraya yükseldi. Ons altını 1890 dolardan işlem görüyor.
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