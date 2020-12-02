Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,02 değer kazanarak günü 1.325,29 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,81 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,36 ile tekstil deri sektörü oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4,00 puan ve yüzde 0,27 gerileyerek 1.466,45 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40’ı prim yaptı, 58’i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Pegasus, Kardemir (D) ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN ENFLASYON VERİLERİ VAR *

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında Avro Bölgesi’nde perakende satışlar ve dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ *

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 1,10 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,13 artış göstermişti.

– Altının onsu 1.822,07 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.822,07 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 artarak 459 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8026 lira, satışta 7,8338 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8357 lira, satışta 7,8671 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2095, sterlin/dolar paritesi 1,3319, dolar/yen paritesi de 104,48 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,57 kazanımla 47,64 dolardan işlem görüyor.