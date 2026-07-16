O küvet fotoğrafı Dünya Kupası Finali ile tekrar gündemde: 20 yaşındaki Messi ve 5 aylık Yamal

Milyonların hafızasına kazınan o ikonik fotoğrafın mimarı Joan Monfort, iki yıldızın yolunun MetLife Stadyumu'nda yeniden kesişmesi üzerine The Athletic’e konuştu ve çekimin perde arkasını anlattı.

"O kareyi çekerken kan ter içinde kaldım"



Aralık 2007'de Barcelona Vakfı ve Diario Sport gazetesinin UNICEF yararına düzenlediği takvim çekimi, o dönem kimsenin tahmin edemeyeceği bir tarihi anı doğurdu. Fotoğrafçı Joan Monfort, çekim gününü şu sözlerle aktarıyor:

"Zor bir çekimdi. O kareyi çekerken kan ter içinde kaldım diyebiliriz. Lionel Messi bugün bile utangaçtır, kariyerinin başındayken çok daha utangaçtı. Kendini su dolu plastik bir küvetin başında, minicik bir bebekle buldu. Başta etkileşim olmadı, herkes için zordu. Ama yavaş yavaş bir şeyler oturdu ve ortaya gayet sıcak bir fotoğraf çıktı."

Çekim sırasında en büyük yardımcının Yamal'ın annesi Sheila Ebana olduğunu belirten Monfort, "Bebeğin ortamı yadırgamaması için annesinin varlığı olmazsa olmazdı. Aile, Barcelona’ya 40 kilometre uzaklıktaki Mataro kasabasından gelmişti. Küçücük bir bebekle bu yolculuğu yapmak, oyuncunun gelmesini beklemek kolay değildi. Bu yüzden çektiğim fotoğrafların kopyasını ailelere ulaştırmaya hep özen gösterirdim, çünkü onlar için büyük bir heyecandı" dedi.

EURO 2024'te başlayan paylaşım çılgınlığı



Yüzlerce ailenin katıldığı projede unutulup giden o kare, EURO 2024 sırasında Lamine Yamal’ın babası Mounir Nasraoui’nin sosyal medya paylaşımıyla yeniden gün yüzüne çıktı.

Monfort, fotoğrafın viral olduğu günü ise şaşkınlıkla hatırlıyor: "Diario Sport’tan eski bir meslektaşım arayıp fotoğrafın bana ait olup olmadığını sordu. 'Evet' dedim. Fotoğraftaki bebeğin kim olduğunu sorduğunda ise gülerek 'Lamine' dedi. İnanamadım. O zaman kimse bu bebeğin bugünkü kişi olacağını hayal edemezdi. Messi'nin de kim olacağını tam bilemezdiniz, o dönem Ronaldinho ve Eto'o gibi yıldızların arasında henüz yükselen bir yetenekti."

Kaderin aynı yolu: La Masia'dan 10 numaraya



Fotoğraftan yaklaşık 6,5 yıl sonra, küçük Lamine de tıpkı Messi gibi Barcelona’nın ünlü altyapısı La Masia’nın yolunu tuttu. Nisan 2023’te 15 yaşında La Liga’ya adım atan Yamal, baş döndürücü bir yükselişle İspanya Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın vazgeçilmezi oldu. Kulüpte Messi'nin bıraktığı efsanevi 10 numaralı formayı sırtına geçiren genç yıldız, bugün İspanya’nın Dünya Kupası’ndaki en büyük kozu konumunda.

Pazar günü dev randevu



2007’de aynı plastik küvetin başında buluşan ikili, bu kez dünya futbolunun zirvesinde, 2026 Dünya Kupası finalinde rakip olacak. 39 yaşındaki Lionel Messi, yarı finalde İngiltere karşısında yaptığı iki asistle son şampiyon Arjantin'i finale taşırken; EURO 2024 şampiyonu İspanya, Fransa'yı eleyen Lamine Yamal önderliğinde kupaya göz dikti.

Yaşanan bu tesadüfü efsane teknik direktör Pep Guardiola'nın çocukken Terry Venables'ı alkışladığı ünlü fotoğrafa benzeten Monfort, sözlerini şöyle tamamlıyor:

"Bunun olma ihtimali milyonda birdi, adeta piyangoyu tutturmak gibi. Hayatımda çektiğim en ünlü fotoğraf. Bana ömür boyu yetecek bir para kazandırmadı belki ama futbolun bu kadar para ve güç etrafında döndüğü bir dönemde, bu hikaye insana gerçekten iyi geliyor."