Otomobil markalarının temmuz ayı kampanyaları belli oldu: İndirim ve faizsiz kredi hangi modellerde geçerli?

Togg, T10F modeli için yüzde 0 faizli finansman ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneği sunuyor. Aynı kampanya, T10X modeli için de geçerli.

Togg T10X V1 RWD standart menzil: 1.909.048 TL

Togg T10X V2 RWD uzun menzil: 2.411.000 TL

Togg T10F V1 RWD standart menzil: 1.884.980 TL

Togg T10F V1 RWD uzun menzil: 2.195.600 TL

Togg T10F V2 RWD uzun menzil: 2.370.930 TL