Otomobil markalarının temmuz ayı kampanyaları belli oldu: İndirim ve faizsiz kredi hangi modellerde geçerli?

Sıfır otomobil pazarında temmuz ayı kampanyaları alıcıların gündeminde yer alıyor. Markalar, seçili modeller için farklı indirim ve finansman seçeneklerini devreye alırken, kampanyaların kapsamı da merak ediliyor.
Peki, sıfır otomobil almayı düşünenleri hangi kampanyalar bekliyor? Hangi markalar faizsiz kredi desteği sağlıyor? Markaların güncel kampanyaları neler? İşte güncel otomobil kampanyaları...
1 TOGG temmuz kampanyası: T10X ve T10F'de faizsiz kredi seçeneği
Togg, T10F modeli için yüzde 0 faizli finansman ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneği sunuyor. Aynı kampanya, T10X modeli için de geçerli.
Togg T10X V1 RWD standart menzil: 1.909.048 TL
Togg T10X V2 RWD uzun menzil: 2.411.000 TL
Togg T10F V1 RWD standart menzil: 1.884.980 TL
Togg T10F V1 RWD uzun menzil: 2.195.600 TL
Togg T10F V2 RWD uzun menzil: 2.370.930 TL
2 Toyota'nın kampanyalı modelleri
Temmuz ayı kampanyasını duyuran bir başka otomobil markası Toyota oldu.
Toyota C-HR Hybrid kampanyalı fiyatı: 2.250.000 TL
Toyota Corolla kampanyalı fiyatı: 1.790.000 TL
Toyota Corolla Hatchback Hybrid kampanyalı fiyatı: 2.180.000 TL
Toyota Yaris Hybrid kampanyalı fiyatı: 1.995.000 TL
3 Peugeot temmuz ayı kampanyalı modelleri
Peugeeot'un kampanyaları modelleri şöyle:
Elektrikli E-208 GT (340.00 TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz veya 20.000 TL nakit indirimi): 1.999.500 TL
Peugeot 3008 Allure: 2.649.000 TL
Peugeot 3008 Allure 1.2 Hybrid: 2.649.000 TL
4 Fiat'ın hangi modellerinde kampanya var?
Fiat Grande Panda elektrikli model (300 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz): 1.390.000 TL
Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP: 1.369.000 TL
5 Opel'in temmuz ayı kampanyaları
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6: 1.395.000 TL
Opel Corsa Elektrik (300.000 TL 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği): 1.800.000 TL
Opel Mokka 1.2 136 HP Benzin MT6: 1.800.000 TL
Opel Yeni Astra 1.5 130 HP Dizel AT8 (300.000 TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz): 2.290.000 TL
Opel Grandland Elektrik 239 kW AWD: 3.872.000 TL
6 Citroen kampanyalı modelleri belli oldu
Citroen Ami 6 kW Elektrik Motor (Temmuz ayı kampanyası): 555.000 TL
Citroen Elektrikli ë-C3 83 kW Elektrikli Motor (Temmuz ayı kampanyası): 1.440.000 TL
Citroen C3 Aircross 1.2 Hybrid 145* - eDCS6 (Temmuz ayı kampanyası): 2.160.000 TL
Citroen Elektrikli ë-C4 115 kW Elektrikli Motor: (Temmuz ayı kampanyası): 2.100.000 TL
7 Renault'nun kampanyası hangi modellerde geçerli?
Renault Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp: 2.194.000 TL
Renault Yeni Clio evolution plus TCe 115 EDC (200.000 TL yüzde 0 faizli kredi): 1.715.000 TL
Renault Duster evolution Eco-G 120 hp: 1.630.000 TL
Renault Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg: 1.686.000 TL
8 MG'nin yeni fiyatları
MG ZS hybrid (700.000 TL’ye 6 ay yüzde 0,99 faiz): 2.250.000 TL
MG HS Hybrid+ Luxury: 3.000.000 TL