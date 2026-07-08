30 yıl önce bu kumsaldan çıkmışlardı şimdi geri dönüyorlar

Deniz kaplumbağalarının her yıl değil, 2 ya da 3 yılda bir yuvalama yaptığına değinen Dr. Ergene, "Biz grafiklere baktığımızda bir dalgalanma görürüz ve bu dalgalanmayı uzun yıllar boyunca izleyip deniz kaplumbağaları popülasyonu hakkında bilgi sahibi oluruz. Tam olarak yuva sayısı vermek şu anda doğru değil. Yuvalama sezonu sonunda net rakamlar belirlenecek ama popülasyon büyüklüğü hem Akdeniz'deki hem dünyadaki artış göstermekte. Yapılan çalışmalardan dolayı olumlu sonuçlar almaktayız" ifadelerini kullandı.

"30 yıl önce çıkan yavrular aynı kumsala dönüyor"

Deniz kaplumbağalarında yalnızca dişilerin yumurta bırakmak için karaya çıktığını anlatan Ergene, bu canlılarda 'kumsal sadakati' bulunduğunu belirterek, "Deniz kaplumbağalarının sadece dişileri kumsallara yuvalamak için çıkıyor ve bu canlılarda kumsal sadakati dediğimiz olay var. Yani 30 yıl önce bu kumsaldan çıkan yavrular, şu anda yumurta bırakmak için kumsallarımıza geliyorlar ve dolayısıyla insanlar da bu canlıları merak ediyor. Çünkü sadece ömürlerinin binde biri karada geçiyor ve sadece dişi deniz kaplumbağaları karaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

Vatandaşlara uyarı

Yuvalama döneminde vatandaşların daha dikkatli davranması gerektiğini vurgulayan Ergene, "Deniz kaplumbağalarını en az 25 metre mesafeden izlemek gerekiyor. Yanlarına yaklaşılması ya da flaşlı fotoğraf çekilmesi onları rahatsız edebiliyor. Bu durumda denize geri dönebiliyor ya da aşırı strese girdiklerinde yumurtalarını denize bırakabiliyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.