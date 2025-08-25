Milyonlarca adayın büyük bir heyecanla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih sonuçları açıklandı. Adayların üniversite hayallerine giden yolda en önemli adım olan merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 09.45 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://ykssonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabiliyor. Sonuçları görüntülemek için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanmak gerekiyor. Bundan sonraki süreçte, yerleşmeye hak kazanan adaylar için üniversite kayıt süreci, yerleşemeyen adaylar için ise ek tercih dönemi başlayacak.

YKS ile bir yere yerleşemeyenler ek tercih yapabilir mi?

2025-YKS merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi başlayacak. Bu önemli süreci doğru yönetmek için ÖSYM tarafından belirlenen kurallara dikkat etmek gerekiyor.

Ek Tercih Yapma Şartları

Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için en temel şart, 2025-YKS merkezi yerleştirmede hiçbir programa yerleştirilmemiş olmaktır.

Merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmiş olan adaylar, ek yerleştirme tercihi yapma hakkına sahip değildir.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Ek yerleştirme tercih bildirimi, yalnızca online olarak ve bireysel olarak yapılabilir. Başvuru süreci şu adımlarla ilerleyecektir:

T.C. Kimlik Numarası ve şifrenizle ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden sisteme giriş yapın.

Tercihlerinizi bu platform üzerinden bildirin.

Bu belirtilen yöntem dışında herhangi bir yolla tercih bildirimi yapılamaz ve bu şekilde yapılan tercihler geçersiz sayılır.

YKS ek tercih ne zaman?

Yks ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor. Ek yerleştirmede, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ile 2025- Yks Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen kurallar ve esaslar geçerli olacak. Adaylar, YKS ek yerleştirme işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden bireysel olarak gerçekleştirebilecekler.



